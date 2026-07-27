El Gobierno nacional avaló la reforma del Estatuto de la UADER

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Educación confirmó que la reforma del Estatuto de la UADER se ajusta a la Ley de Educación Superior y quedó sin observaciones.
El Gobierno nacional oficializó el aval a la reforma del Estatuto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), luego de determinar que las modificaciones aprobadas por la casa de estudios se ajustan a los lineamientos establecidos por la Ley de Educación Superior.
La medida fue dispuesta mediante la Resolución 454/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell.
En el artículo primero, la resolución establece que el estatuto reformado de la UADER "encuadra dentro de los lineamientos establecidos por la Ley N° 24.521 de Educación Superior", por lo que no formuló observaciones a la modificación impulsada por la universidad.
El proceso de reforma
La resolución recordó que la UADER comunicó la aprobación de la reforma estatutaria en cumplimiento del artículo 34 de la Ley de Educación Superior, a través del expediente correspondiente remitido a la Secretaría de Educación.
El nuevo estatuto fue aprobado por la Asamblea Universitaria durante la sesión realizada el 19 de diciembre de 2025. Posteriormente, el texto recibió modificaciones en una nueva reunión celebrada el 13 de abril de 2026, mientras que una rectificación fue aprobada el 7 de mayo de 2026.
Tras analizar el contenido del nuevo estatuto, la Secretaría de Educación concluyó que no existían aspectos que justificaran la formulación de observaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones, instancia prevista por la normativa vigente.
Sin objeciones del Estado nacional
Durante el trámite administrativo intervinieron la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y el Servicio Jurídico Permanente del Ministerio de Capital Humano, que emitieron las actuaciones correspondientes.
Con esta resolución, el Estado nacional dejó constancia de que la reforma estatutaria impulsada por la universidad provincial se encuentra enmarcada dentro de la legislación que regula el sistema universitario argentino.
El texto completo del estatuto reformado
El Gobierno nacional avaló la reforma del Estatuto de la UADER by elonceweb