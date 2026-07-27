Alerta por tormentas en Entre Ríos: pronostican lluvias, granizo y luego un marcado descenso de temperatura

Argentina comienza la última semana de julio mostrando un marcado contraste meteorológico entre regiones. Mientras el centro y norte mantienen un ambiente más templado y húmedo, la cordillera continúa con uno de los temporales de nieve más importantes de las últimas dos décadas.

En la cordillera, persisten las complicaciones sobre rutas y pasos internacionales asociadas a los importantes acumulados de nieve.

Más allá de las dificultades actuales, este histórico temporal representa una valiosa reserva estratégica de agua. El deshielo primaveral favorecerá sin dudas la recuperación de ríos y embalses.

Una nueva vaguada está ingresando por la Cordillera de los Andes y volverá a reforzar la inestabilidad durante el lunes.

El sistema renovará las condiciones para nuevas nevadas y favorecerá además la aparición de otros fenómenos significativos en distintas regiones del país, motivo por el cual el Servicio Meteorológico Nacional mantiene varias alertas vigentes.

Alerta amarilla por tormentas

En este sentido, rige alerta amarilla por tormentas para más de 10 provincias, entre las cuales se encuentra Entre Ríos. Según el detalle del SMN, sólo están exceptuados los departamentos Victoria y Gualeguay.

La zona alcanzada por el alerta, será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Las tormentas persistirán hasta el martes y el frío volverá a ganar terreno

Durante el martes seguirán las nevadas en la cordillera central del país, mientras las tormentas continuarán afectando al noreste argentino y podrían darse también hacia Córdoba, San Luis, La Pampa y Santa Fe, mientras en el sur.

En la costa patagónica el sistema de bajas presiones se desplazará hacia el Atlántico. Hacia la noche volverán a afianzarse las altas presiones sobre el norte patagónico y el centro del país, favoreciendo un marcado enfriamiento nocturno.

Como consecuencia, el miércoles volverán a generalizarse las temperaturas bajo cero en gran parte de la Patagonia y La Pampa sería la única provincia patagónica con mínimas superiores a 0 °C.

El jueves el tiempo tenderá a estabilizarse sobre el centro y noreste del país, con el regreso del sol al noreste de la provincia de Buenos Aires y el Litoral.

Sin embargo, la pausa sería breve, el modelo europeo ECMWF, anticipa el ingreso de un nuevo sistema de mal tiempo desde el Pacífico por la cordillera de Neuquén y hacia el sur, que podría volver a generar nuevas nevadas generalizadas sobre la Patagonia hacia la segunda mitad de la semana.

Pronóstico extendido para la capital entrerriana

De acuerdo al SMN, la semana comenzará con tormentas en Paraná y condiciones de tiempo inestable. Las lluvias se concentrarían principalmente durante la tarde y la noche del lunes, mientras que hacia el jueves se espera una mejora definitiva, con cielo parcialmente nublado y un descenso de las temperaturas.

Para este lunes 27, la temperatura oscilará entre los 13 y 23 grados. Durante la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, pero entre la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas. El mayor porcentaje de precipitaciones se prevé para la tarde, con valores de entre 40 y 70 por ciento, mientras que por la noche las chances descenderán a entre 10 y 40 por ciento.

Martes con mejoras parciales

El martes 28 continuará con ambiente templado, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22. Durante la mañana predominarán bancos de niebla o neblinas, mientras que por la tarde el cielo estará parcialmente nublado.

Sin embargo, hacia la noche volverían las probabilidades de lluvias aisladas, con valores de entre 10 y 40 por ciento, aunque de menor intensidad respecto del lunes.

Descenso térmico desde el miércoles

El ingreso de aire más frío se hará sentir el miércoles 29, cuando la temperatura máxima descenderá hasta los 18 grados, con una mínima de 14.

Durante la primera parte de la jornada todavía podrían registrarse lluvias aisladas, con probabilidades de entre 10 y 40 por ciento, pero hacia la tarde y la noche el tiempo tenderá a estabilizarse y disminuirá la posibilidad de precipitaciones.

El jueves 30 se perfila como la jornada más fría de la semana, con una mínima de 9 grados y una máxima de 17. El pronóstico no prevé lluvias y se espera cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Las condiciones estables continuarán el viernes 31, con temperaturas que irán de 12 a 22 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, lo que marcará un cierre de semana con tiempo más estable en la capital entrerriana.