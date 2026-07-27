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Sociedad Parque Nacional Iguazú

Reabren el circuito Garganta del Diablo tras la crecida del río Iguazú

El paseo permanecerá habilitado desde este lunes luego del cierre preventivo por la crecida. Las autoridades confirmaron que las condiciones ya son seguras para los visitantes.

27 de Julio de 2026
Vuelve a habilitarse el principal atractivo de las Cataratas
Vuelve a habilitarse el principal atractivo de las Cataratas

El paseo permanecerá habilitado desde este lunes luego del cierre preventivo por la crecida. Las autoridades confirmaron que las condiciones ya son seguras para los visitantes.

El circuito Garganta del Diablo, el paseo más emblemático del Parque Nacional Iguazú, volverá a recibir visitantes desde este lunes 27 de julio, luego de permanecer cerrado durante varios días como medida preventiva ante la crecida del río Iguazú.

 

La reapertura fue confirmada por las autoridades del parque tras verificar que el caudal comenzó a descender y que las condiciones climáticas permitían garantizar un recorrido seguro para los turistas.

El acceso a la Garganta del Diablo fue suspendido el pasado 23 de julio, tanto del lado argentino como del brasileño de las Cataratas del Iguazú, debido al importante incremento del caudal provocado por las intensas lluvias registradas en la cuenca alta del río, en el sur de Brasil.

 

Ante esa situación, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. activaron los protocolos de seguridad y procedieron al rebatimiento de las pasarelas del balcón principal, un sistema diseñado para soportar crecidas extraordinarias y evitar daños estructurales.

El resto de los paseos permaneció abierto

Durante los días en que el circuito permaneció inhabilitado, los visitantes pudieron recorrer los demás senderos y atractivos habilitados dentro del área protegida, mientras técnicos monitoreaban la evolución del río y las condiciones meteorológicas.

 

Tras comprobar este domingo que el nivel del agua comenzó a estabilizarse, las autoridades resolvieron rehabilitar el acceso a la Garganta del Diablo desde las 8 de este lunes.

 

Con la reapertura, el Parque Nacional Iguazú recuperará la totalidad de sus circuitos turísticos en plena temporada de vacaciones de invierno, permitiendo nuevamente el acceso al balcón que ofrece una de las vistas más impactantes de las Cataratas del Iguazú, reconocidas entre las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Temas:

Cataratas del Iguazú Garganta del Diablo Parque Nacional Iguazú Crecida del río Iguazú
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