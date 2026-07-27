"No está apta para tener hijos": el testimonio del joven cuya madre es investigada por la muerte de su bebé

En medio de la investigación por la muerte de una niña de dos años en Villa Gesell, Lucas Ruiz, hijo mayor de Lucía Sosa, la mujer bajo investigación, brindó un duro testimonio sobre los presuntos maltratos que sufrió durante su infancia y reclamó que su madre sea condenada.

El joven, de 17 años y actualmente integrado a una familia adoptiva, relató que vivió situaciones de violencia cuando convivía con sus padres biológicos. "Me arrancaban las orejas y si yo lloraba me golpeaban más", afirmó durante una entrevista televisiva.

Además, sostuvo que la muerte de su hermana reavivó un dolor que creía superado. "Es una historia que se repite. Nosotros luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante muchos años, y que ahora aparezca otra vez el caso de esta persona matando a una de mis hermanas duele muchísimo", expresó.

Un relato sobre la violencia sufrida

Durante la entrevista, el adolescente recordó uno de los episodios que más lo marcó. Contó que el día de su tercer cumpleaños fue obligado a regresar a la casa de sus padres biológicos durante un proceso de revinculación y aseguró que allí sufrió una de las golpizas más violentas de su infancia.

También reveló que, cuando tenía apenas 21 días de vida, fue internado en un hospital de Mar del Plata tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por una intoxicación con salbutamol. Según explicó, posteriormente fue alojado en un hogar de protección y más tarde adoptado.

Lucas afirmó que tanto su madre como su entonces pareja eran personas "muy agresivas" y consideró que "no está apta para tener hijos". Asimismo, cuestionó el funcionamiento del sistema judicial al señalar que, pese a sus pedidos, fue obligado a regresar en reiteradas oportunidades al domicilio donde aseguraba sufrir violencia.

La investigación judicial

El caso volvió a tomar relevancia tras la muerte de Isabella, de dos años, quien ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell el pasado 18 de julio.

De acuerdo con la autopsia, la niña falleció como consecuencia de una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco. El hecho despertó sospechas debido a que otras dos hijas de Lucía Sosa murieron en circunstancias similares en años anteriores.

Uno de esos antecedentes ocurrió en 2016, cuando la mujer y su entonces pareja fueron investigados por la muerte de una beba de 11 meses en Mar del Plata. En aquella causa estuvieron detenidos durante casi dos años mientras avanzaba la investigación por presunto abuso y homicidio.

Frente al avance de la causa, Lucas pidió que la Justicia actúe. "Por mí y por mis hermanos, pido que esta persona esté presa o en un psiquiátrico, pero más que nada presa", concluyó. (Clarín)