Cuidador de un campo fue atacado con un arma blanca por sujetos que habrían querido robar

Un hombre mayor de edad sufrió heridas leves luego de ser agredido con un arma blanca durante la tarde del pasado sábado en una vivienda ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 1, en el ejido oeste de San José de Feliciano.

De acuerdo con la información policial, la víctima se desempeñaba como cuidador de la propiedad. En un momento escuchó voces provenientes del exterior y, al salir a verificar lo que ocurría, observó la presencia de una o más personas ajenas al lugar en la zona de los corrales destinados a la cría de cerdos.

Al intentar averiguar qué estaban haciendo, uno de los desconocidos lo atacó con un cuchillo, provocándole heridas cortantes en el abdomen y el tórax. Tras la agresión, los autores escaparon hacia una zona de monte.

A pesar de las lesiones, el hombre logró comunicarse con el servicio de emergencias 911 para pedir ayuda. Posteriormente fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica. El médico policial determinó que las lesiones sufridas eran de carácter leve.

Distintas áreas operativas de la Jefatura Departamental, junto con la Brigada de Prevención de Delitos Rurales (Abigeato), llevan adelante las tareas para identificar a los responsables del ataque, indica Despierta Feliciano.