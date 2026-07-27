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Sociedad La Plata

Filmaron a una manada de ciervos cruzando una avenida en medio de los autos

Vecinos registraron una manada de ciervos cruzando una avenida en Villa Elisa, partido de La Plata. Investigan si los animales provienen de una estación de conservación cercana.

27 de Julio de 2026
Una manada de ciervos apareció en una avenida en La Plata
Una manada de ciervos apareció en una avenida en La Plata

Vecinos registraron una manada de ciervos cruzando una avenida en Villa Elisa, partido de La Plata. Investigan si los animales provienen de una estación de conservación cercana.

Una escena tan insólita como preocupante se está repitiendo con la fauna silvestre en las calles del partido de La Plata, provincia de Buenos Aires. Este fin de semana varios vecinos de Villa Elisa registraron en video a una manada de ciervos cruzando el Camino General Belgrano a la altura de la calle 403, en pleno tránsito vehicular. Por fortuna, no se reportaron heridos ni accidentes de tránsito.

 

El video, grabado por una vecina de la zona, muestra a los animales desplazándose juntos mientras atraviesan la traza asfáltica ante la mirada atónita de los automovilistas.

 

La cantidad de ejemplares vistos en simultáneo fue lo que más llamó la atención: según relató la vecina que compartió las imágenes, ya hubo algún avistaje aislado en la zona, pero nunca de una manada completa.

La hipótesis que gana fuerza

El sitio donde se registró el cruce está a pocos metros de la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), lo que llevó a varios vecinos a sospechar que los ejemplares podrían haberse escapado del predio. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial de un escape masivo ni de que los animales pertenezcan a esa institución.

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