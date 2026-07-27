Un mecánico de 35 años murió al volcar el jeep que probaba en una playa

Santiago Duca murió al volcar el jeep que probaba en una playa de Necochea. Investigan las causas del accidente ocurrido durante una prueba mecánica.
Un mecánico de 35 años murió al volcar un jeep en una playa de Necochea durante una prueba mecánica que realizaba sobre la arena. La víctima fue identificada como Santiago Duca, un reconocido aficionado a los vehículos 4x4 y padre de dos niñas, cuya muerte causó una profunda conmoción entre familiares, amigos y la comunidad fierrera de la ciudad bonaerense.
El accidente ocurrió este sábado, minutos antes de las 18.30, en el sector conocido como Paso del Arroyo, una zona costera ubicada al sur de Necochea, más allá de Punta Negra y próxima al parque eólico.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Duca circulaba a alta velocidad por la playa cuando, por causas que aún son investigadas, el jeep impactó contra una formación rocosa, volcó violentamente y el conductor salió despedido del habitáculo.
Intentaron reanimarlo, pero no sobrevivió
Amigos que participaban de la prueba en otros vehículos preparados para transitar sobre arena dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Personal de Defensa Civil, efectivos policiales y profesionales de la salud acudieron rápidamente al lugar y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sobre la playa. Posteriormente fue trasladado de urgencia al hospital local, aunque falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Según trascendió, presentaba múltiples traumatismos y fracturas, entre ellas una lesión expuesta en una pierna y un severo traumatismo de tórax.
Investigan las causas del siniestro
La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Necochea, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente.
Las primeras versiones indican que el vehículo circulaba a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora cuando perdió el control e impactó contra las piedras de la costa. No obstante, las autoridades aguardaban los resultados de las pericias mecánicas para establecer si existió alguna falla que pudiera haber influido en el vuelco.
El jeep había sido armado por Duca para un cliente de la ciudad y estaba siendo sometido a pruebas de funcionamiento.
Una vida dedicada a los vehículos 4x4
Santiago Duca trabajaba en el sector de lubricentro de una estación de servicio ubicada en Necochea, aunque gran parte de su tiempo libre la dedicaba a la restauración, modificación y preparación de vehículos todoterreno.
En sus redes sociales compartía con frecuencia imágenes y videos de travesías sobre médanos, pruebas mecánicas y proyectos de armado de jeeps. Su perfil reunía a numerosos seguidores que seguían de cerca cada uno de sus trabajos.
De acuerdo con allegados, durante la mañana del mismo sábado el vehículo había presentado un inconveniente mecánico en el cardán. Tras solucionar el desperfecto, decidió regresar por la tarde a la playa para continuar con las pruebas.
Dolor en la comunidad fierrera
La muerte de Duca generó una inmediata repercusión entre familiares, amigos y agrupaciones vinculadas al mundo del 4x4.
Padre de dos hijas, de cinco años y de apenas 20 meses, era considerado un apasionado de la mecánica y una persona muy apreciada dentro del ambiente.
La Agrupación Necochense 4x4 expresó públicamente sus condolencias y destacó tanto su calidad humana como el compromiso que demostraba en cada proyecto relacionado con los vehículos todoterreno. En las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de despedida, donde muchos lo recordaron por su entusiasmo y su permanente dedicación a la actividad que más disfrutaba.