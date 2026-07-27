Residencias de salud 2026: publicaron los resultados del Examen Integrado

Los postulantes ya pueden consultar las respuestas correctas y sus correspondientes calificaciones. El orden de mérito será publicado a partir del 7 de agosto.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó los resultados del Examen Integrado 2026 para el ingreso a residencias básicas médicas, no médicas y posbásicas. Los más de 3.900 profesionales que participaron de la evaluación ya pueden consultar, a través del sitio web oficial de la cartera sanitaria nacional, las respuestas correctas de cada examen y la calificación obtenida.
La publicación de los resultados da inicio a una nueva etapa dentro del proceso de ingreso. A partir de las notas obtenidas, se conformará el orden de mérito, el cual se dará a conocer a partir del 7 de agosto a través del sitio web oficial. Este listado determinará quiénes tendrán prioridad para la elección de cargos y para la asignación de plazas para las becas de formación.
En el Concurso Nación, el orden de mérito se determina a partir del puntaje obtenido en el examen y del promedio de la carrera de grado. Además, a los profesionales que realizaron la totalidad de sus estudios de grado en Argentina se les suma un adicional de cinco puntos. Esta medida, implementada el año pasado, busca corregir las diferencias existentes entre los sistemas de cálculo del promedio académico de las universidades argentinas y las extranjeras, garantizando condiciones de mayor equidad en el proceso de selección.
El cronograma del ingreso continuará con el acto público de adjudicación de cargos, instancia en la que los aspirantes seleccionarán las vacantes disponibles de acuerdo con el orden de mérito alcanzado. A partir del 17 de agosto, las instituciones formadoras darán inicio a la fase de entrevistas a los postulantes que hayan adjudicado, conforme a los procedimientos específicos definidos por cada entidad. El ingreso efectivo a las residencias se concretará el 1 de septiembre.
Este año, por primera vez, la evaluación de los ingresantes se realizó íntegramente bajo modalidad digital. El nuevo sistema incorporó mecanismos de autenticación de identidad, monitoreo permanente, registro criptográfico de las respuestas y controles tecnológicos que fortalecieron la seguridad, la transparencia y la trazabilidad de todo el proceso. Asimismo, el procesamiento digital de los exámenes permitió agilizar la publicación de los resultados y brindar a cada postulante un acceso rápido, directo y confiable a su calificación.
El sistema nacional de residencias constituye la principal instancia de formación de especialistas en salud del país. A través de este nuevo modelo de evaluación, el Ministerio de Salud de la Nación consolida un proceso de selección más transparente, seguro y basado en el mérito, que permite incorporar al sistema de salud profesionales altamente capacitados para responder a las necesidades sanitarias de la población.