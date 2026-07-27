La venta de ropa bajó 6,9% y más de la mitad de las empresas vendió menos

La venta de ropa registró una caída interanual del 6,9% en unidades durante el tercer bimestre de 2026, de acuerdo con la última encuesta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). El resultado mantuvo al sector en terreno negativo, aunque mostró una leve moderación frente al período anterior.

El relevamiento indicó que el 55% de las empresas sufrió una disminución de sus ventas, mientras que el 27% consiguió aumentarlas y el 18% no presentó cambios. Es el séptimo informe consecutivo en el que las firmas con resultados negativos superan a aquellas que lograron crecer.

La contracción del 6,9% fue ligeramente menor que la baja del 7% registrada en el bimestre precedente por la CIAI. Sin embargo, la serie acumula más de dos años mayormente en retroceso y tuvo una única excepción durante el segundo bimestre de 2025, cuando las unidades vendidas aumentaron 1,2%.

La falta de compradores continúa como el principal problema

Ocho de cada diez firmas consultadas señalaron la caída de la demanda como su principal preocupación. Esta proporción aumentó cuatro puntos porcentuales frente al relevamiento anterior y volvió a ubicarse por encima de dificultades como los costos, el financiamiento y la disponibilidad de mercadería.

La debilidad de la venta de ropa también redujo el margen de las empresas para trasladar sus mayores costos a los precios finales. El 55% no pudo aplicar ningún incremento, mientras que el 33% trasladó menos de la mitad de las subas y sólo el 10% consiguió trasladar más de la mitad.

En materia de inventarios, el 51% de las firmas declaró contar con un nivel equilibrado de existencias. También disminuyeron los atrasos ocasionales y frecuentes en la cadena de pagos, aunque un 2% reportó interrupciones, lo que muestra que todavía existen dificultades financieras dentro del sector.

Sólo el 16% espera vender más durante los próximos meses

Las expectativas empresarias tampoco anticipan una recuperación inmediata. Según la CIAI, el 63% considera que sus ventas no tendrán modificaciones durante el próximo trimestre, el 22% espera una nueva caída y apenas el 16% proyecta una mejora.

Las perspectivas sobre la economía durante 2026 presentan una tendencia similar. El 53% de las empresas prevé un escenario sin grandes variaciones, mientras que el 25% mantiene expectativas malas y otro 12% las califica como muy malas.

El ajuste también alcanzó al empleo: los despidos representaron el 27% de las medidas adoptadas sobre las dotaciones de personal durante el período, siete puntos porcentuales más que en la medición anterior. Al mismo tiempo, aumentó la proporción de compañías que conservaron sus planteles sin cambios, en un contexto en el que la recuperación de la venta de ropa todavía no se concreta.