El costo de la construcción subió 2,6% en junio: los materiales que más aumentaron

El costo de la construcción volvió a acelerarse en junio al registrar un incremento del 2,6% mensual, por encima del 2,3% observado en mayo, impulsado principalmente por la actualización salarial acordada para los trabajadores de la UOCRA y el aumento de los gastos generales.

Según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice del Costo de la Construcción (ICC) acumuló una suba del 16,7% en lo que va de 2026, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,1%.

El aumento del sexto mes del año estuvo explicado por incrementos de 1,8% en materiales, 3,3% en mano de obra y 2,8% en gastos generales, consolidando una nueva aceleración del indicador.

La mano de obra explicó la mayor parte del aumento

El informe del Indec indicó que la principal incidencia sobre el resultado mensual correspondió a la mano de obra, que aportó 1,60 puntos porcentuales de la suba total del índice.

En tanto, los materiales contribuyeron con 0,75 puntos porcentuales, mientras que los gastos generales explicaron otros 0,29 puntos.

#DatoINDEC El costo de la construcción subió 2,6% en junio de 2026 respecto de mayo y 32,1% interanual https://t.co/Za8MA2Thxi pic.twitter.com/GKOvjZaBQG — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 17, 2026

Dentro del capítulo de mano de obra, los salarios de los trabajadores asalariados crecieron 3% respecto de mayo, mientras que los subcontratos de mano de obra registraron un incremento del 5,1%, mostrando una aceleración frente a los meses anteriores.

Qué rubros aumentaron más durante junio

Entre los principales insumos utilizados en la construcción, los mayores incrementos del mes correspondieron a los pisos de alfombra, con una suba del 5,3%.

También se destacaron los aumentos en productos aislantes (3,6%), cables y conductores de media y baja tensión (3,3%), griferías y llaves de paso (3,1%), productos plásticos (3,1%), pinturas y afines (2,9%) y ladrillos y otros productos cerámicos (2,6%).

En contraste, los menores ajustes se observaron en piezas de carpintería (0,5%), muebles de madera para cocina (0,5%), aberturas metálicas y rejas (0,6%) y vidrios (0,9%).

La mano de obra lidera las subas del año

En la comparación interanual, la mano de obra volvió a posicionarse como el componente de mayor crecimiento, con un incremento del 38,7%, seguida por los gastos generales, que avanzaron 33,6%, y los materiales, con un alza del 24,7%.

La tendencia también se refleja en el acumulado de 2026. Durante el primer semestre, la mano de obra aumentó 20,9%, por encima de los gastos generales (19,6%) y de los materiales (11,5%), consolidándose como el principal factor que explica la evolución del costo de construir.