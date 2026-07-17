La Cocina del Once presentó un menú especial para celebrar el Día del Amigo

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once ofreció una nueva edición con recetas pensadas para compartir. Georgina Alarcón preparó un menú completo con una entrada, una cazuela de mondongo y una clásica torta de ricota, acompañado por los productos y condimentos Vélez.
La Cocina del Once volvió a reunir este viernes a los amantes de la gastronomía con una propuesta especialmente pensada para celebrar el Día del Amigo alrededor de la mesa. Con la conducción de Danisa Todoro, el tradicional ciclo gastronómico de Elonce presentó un menú completo elaborado por Georgina Alarcón, quien compartió recetas caseras, rendidoras y repletas de sabor para disfrutar en familia o con amigos.
La emisión combinó cocina en vivo, consejos prácticos y el uso de productos regionales, con el acompañamiento de los condimentos y productos Vélez. La propuesta incluyó una entrada fresca y original, un plato principal ideal para los días fríos y un postre clásico que nunca pasa de moda.
En una jornada marcada por el espíritu de compartir, la cocinera recordó que no hace falta una ocasión especial para reunirse alrededor de una buena comida, aunque reconoció que el Día del Amigo representa la excusa perfecta para encender el fuego, preparar recetas tradicionales y disfrutar de largas sobremesas. Durante el programa, los televidentes pudieron seguir paso a paso cada preparación y conocer los secretos para replicarlas en sus hogares.
Una entrada sencilla, con mucho sabor
La primera receta del menú fue un dip de queso crema especiado con frutos secos y miel, una opción rápida y muy vistosa para servir como entrada o acompañamiento de una picada.
Para elaborarlo se utilizaron 300 gramos de queso crema firme, 200 gramos de frutos secos picados —como nueces, almendras o maní—, dos cebollas de verdeo, cebollitas en conserva, panceta dorada y miel. En materia de condimentos, Georgina incorporó pimentón, pimienta, ajo en polvo y sal Vélez, que aportaron aroma y personalidad a la preparación.
La elaboración comenzó mezclando el queso crema con el ajo en polvo, la pimienta y una pizca de sal. Luego se agregó el verdeo finamente picado y la preparación se presentó en un bol, aunque también puede moldearse en forma de rollo utilizando papel film.
Finalmente se cubrió con los frutos secos, la panceta crocante y un hilo de miel, para terminar con una lluvia de pimentón Vélez. La sugerencia fue acompañarlo con grisines, tostadas, galletitas o pan de campo.
Una cazuela de mondongo para reunir a todos
Como plato principal, Georgina Alarcón eligió una cazuela de mondongo, una receta tradicional que invita a compartir largas charlas alrededor de la olla.
Los ingredientes principales fueron un kilo de mondongo previamente hervido y cortado en tiras, 200 gramos de panceta ahumada, un puerro, una cebolla blanca, una cebolla morada, dos cebollas de verdeo, un morrón rojo, un chorizo colorado, un chorizo de cerdo, una salchicha parrillera, 100 centímetros cúbicos de vino blanco, 500 centímetros cúbicos de tomate triturado, 200 gramos de garbanzos cocidos, 200 gramos de porotos blancos cocidos, hojas de laurel, caldo y sal.
Para potenciar los sabores, la cocinera utilizó ají molido, pimentón, orégano, pimienta, provenzal, ajo en polvo y cuatro sobres saborizadores para carne Vélez.
La preparación comenzó dorando la panceta. Luego incorporó los chorizos y la salchicha cortados en rodajas antes de sumar las cebollas, el puerro, el verdeo y el morrón, cocinándolos hasta que estuvieron tiernos. Posteriormente desglasó con vino blanco, añadió el tomate triturado y dejó cocinar algunos minutos.
Más tarde incorporó el mondongo, el laurel y el caldo, condimentó con todos los productos Vélez y agregó los sobres saborizadores. La cocción continuó a fuego bajo hasta que los sabores se integraron y, sobre el final, sumó los garbanzos y los porotos blancos ya cocidos. Antes de servir, rectificó la sazón y llevó la cazuela a la mesa bien caliente.
El cierre dulce con una clásica torta de ricota
El menú concluyó con una torta de ricota, una preparación clásica de la pastelería casera que conquistó por su textura y su delicado sabor.
Para la masa se utilizaron 450 gramos de harina 0000, una cucharadita de polvo para hornear Vélez, 150 gramos de azúcar Vélez, 125 gramos de manteca, 50 centímetros cúbicos de jugo de limón y dos huevos.
El relleno llevó 500 gramos de ricota, una yema, 125 gramos de azúcar Vélez, una cucharadita de almidón de maíz Vélez, esencia de vainilla Vélez, ralladura de limón y 100 gramos de nueces, mientras que para la decoración se empleó azúcar impalpable Vélez.
La elaboración comenzó uniendo todos los ingredientes de la masa sin amasarla en exceso. Luego se llevó al frío durante 30 minutos.
Paralelamente se mezcló la ricota con la yema, el azúcar, la esencia de vainilla, el almidón de maíz, la ralladura de limón y las nueces. Con dos tercios de la masa se forró el molde, se incorporó el relleno y se cubrió con el resto de la preparación.
Finalmente, la torta se horneó a 180 grados durante 40 a 45 minutos, hasta lograr un color dorado. Una vez fría, se espolvoreó con abundante azúcar impalpable Vélez para completar un postre ideal para compartir.
Con propuestas accesibles, ingredientes fáciles de conseguir y preparaciones explicadas paso a paso, La Cocina del Once volvió a consolidarse como un espacio pensado para quienes disfrutan cocinar y compartir buenos momentos alrededor de la mesa, especialmente en una fecha tan especial como el Día del Amigo.