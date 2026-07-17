Uno de los detenidos por el asesinato en Diamante es un exjugador de Colón de Santa Fe

Uno de los cinco hombres detenidos por el homicidio de Sebastián Barreto, de 31 años, ocurrido en Diamante, fue identificado como Santiago S., de 36 años, un exjugador de Colón de Santa Fe. La confirmación surgió en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía para esclarecer el crimen registrado durante la noche del miércoles.

El hecho ocurrió cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de un hombre gravemente herido en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. De inmediato se solicitó la intervención del servicio de emergencias, que trasladó a la víctima al Hospital San José de Diamante, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

El jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, informó que la muerte se produjo, "en principio, producto de una herida de arma blanca". Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de Oro Verde para la correspondiente autopsia.

Cuatro allanamientos y cinco detenidos

Con el avance de las primeras tareas investigativas y el análisis de los elementos reunidos en la escena del crimen, la Justicia autorizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos barrios de Diamante.

Durante los procedimientos, los efectivos policiales secuestraron armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, dos vehículos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Todos esos elementos serán sometidos a diferentes pericias con el objetivo de determinar su posible vinculación con el homicidio.

Como resultado de los operativos, la Fiscalía ordenó la detención de cinco hombres mayores de edad, vecinos de Diamante, de 50, 45, 36, 25 y 23 años. Todos permanecen alojados en la Alcaidía Policial mientras avanzan las actuaciones judiciales.

El antecedente deportivo del detenido

Fue durante esos procedimientos cuando se confirmó que el detenido de 36 años es Santiago S., quien tuvo un paso por el fútbol profesional defendiendo los colores de Colón de Santa Fe, publicó AIRE.

El defensor debutó en el primer equipo del Sabalero en 2009, cuando el plantel era dirigido por Antonio Mohamed. Su pasado deportivo quedó al descubierto tras conocerse su identidad en el marco de la investigación judicial.

Por el momento, las autoridades no brindaron información sobre el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos, ya que la causa continúa en una etapa inicial y bajo reserva.

La investigación continúa

Desde el inicio de la pesquisa, los investigadores descartaron cualquier vínculo entre el homicidio y los festejos que esa noche se desarrollaban en Diamante por la clasificación de la Selección argentina.

"No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones", aclaró el jefe departamental Mario Celis.

La División Investigaciones, la Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal continúan con las tareas para reconstruir la secuencia del ataque, identificar responsabilidades y reunir nuevas pruebas. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una "etapa incipiente" y no descartaron que en las próximas horas puedan concretarse nuevas medidas procesales.