Insólito robo en un hotel: se llevó una parrilla de cama y quiso escapar a pie

Un joven de 26 años fue detenido durante la madrugada de este viernes después de sustraer una parrilla de cama de un hotel e intentar escapar cuando fue interceptado por efectivos policiales. El hecho ocurrió cerca de las 5:30 en inmediaciones de calle Eva Perón en Concepción del Uruguay.

La intervención comenzó a partir de un llamado recibido por la Sala del Comando Radioeléctrico, en el que se alertó sobre el robo del elemento perteneciente al establecimiento. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona.

Pocos minutos después, los uniformados localizaron a un sospechoso en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón. El hombre caminaba por la vía pública mientras transportaba una parrilla de cama de madera de una plaza.

Intentó escapar al ver a la Policía

Cuando los agentes se acercaron para identificarlo, el joven abandonó su marcha y comenzó a correr. La fuga duró apenas unos metros, ya que los efectivos lograron alcanzarlo, reducirlo y proceder a su aprehensión.

Durante el procedimiento, una mujer de 46 años se presentó en el lugar y reconoció el objeto recuperado como propiedad del hotel. La parrilla de cama fue secuestrada de manera preventiva mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

La Policía también efectuó registros fotográficos del lugar y del elemento recuperado. Ese material fue remitido a la División Criminalística para incorporarlo a la investigación.

El sospechoso fue ubicado en la intersección de bulevar Yrigoyen y Eva Perón.

El objeto fue devuelto al hotel

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Auxiliar en turno, conducida por el fiscal Juan Pablo Gile. Desde el Ministerio Público se ordenaron las diligencias de rigor y la restitución inmediata de la parrilla de cama a su propietaria.

En el procedimiento también intervino personal de la Sección Asuntos Judiciales, que llevó adelante las actuaciones vinculadas con la identificación del detenido y la recuperación del bien.

El joven quedó alojado en la alcaidía de la Comisaría Primera. La Fiscalía dispuso que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Qué cargos enfrenta el detenido

El sospechoso quedó acusado por los delitos de hurto en flagrancia y resistencia a la autoridad. La segunda imputación está relacionada con el intento de fuga que protagonizó al momento de ser interceptado.

La Justicia deberá determinar ahora cómo ingresó al hotel y de qué manera logró retirar la parrilla de cama sin ser advertido inicialmente. También se analizarán las pruebas incorporadas por la Policía.

El hecho terminó con el objeto recuperado, la inmediata devolución a la damnificada y el acusado a disposición judicial.