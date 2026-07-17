Robaron un chancho de un kiosco, lo devolvieron y dejaron una inesperada carta de disculpas

Un insólito episodio ocurrido durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina tuvo un desenlace inesperado en Rosario. Dos jóvenes se llevaron el muñeco de un chancho ubicado frente a un kiosco, pero días después lo devolvieron acompañado por una carta en la que pidieron disculpas.

La figura, conocida como Orson, se encontraba habitualmente en la entrada del minimarket La Granja de Orson, situado en la esquina de Tucumán e Iriondo. Con el paso del tiempo, el personaje se había convertido en una referencia para los clientes y vecinos de la zona.

Su desaparición generó sorpresa entre los responsables del comercio, quienes recurrieron a las redes sociales para pedir colaboración. La publicación rápidamente comenzó a circular y numerosas personas se sumaron a la búsqueda del particular muñeco.

El robo quedó registrado por las cámaras

Las cámaras de seguridad del kiosco mostraron el momento en que dos jóvenes encapuchados tomaron la figura y corrieron con ella hacia un automóvil que los esperaba en una esquina cercana.

Tras conocer las imágenes, una cuenta vinculada con un comercio vecino difundió un pedido cargado de humor para encontrar al chancho. “Nuestro amigo necesita ayuda. Unos chicos malos se lo llevaron en contra de su voluntad y seguro nos está extrañando mucho”, señalaron.

La campaña evitó acusaciones directas y apeló a la buena voluntad de quienes pudieran aportar información. Clientes y habitantes del barrio compartieron el mensaje para conseguir que Orson regresara a su lugar habitual.

ROBARON LA MASCOTA DE UN LOCAL Y LA DEVOLVIERON CON UNA CARTA El cerdo Orson recibía todos los días a los clientes de un minimarket en Rosario, hasta que dos jóvenes se lo llevaron y su desaparición desató una campaña en redes sociales para intentar recuperarlo. Días después,… pic.twitter.com/i5wsT5flBy — Argentina|12 (@argentina12ok) July 4, 2026

La particular nota de los responsables

Después de varios días de incertidumbre, el muñeco apareció nuevamente frente al kiosco y en buen estado. Sobre su pecho tenía pegada una carta escrita a mano y una figurita del exfutbolista Javier Mascherano.

“Disculpe, señor kiosquero. No fue un robo de mala intención”, comenzaba el mensaje. Los responsables aseguraron que habían consumido alcohol y que, en ese momento, les pareció una buena idea llevarse al personaje.

“Nos pareció buena idea llevar a pasear a Orson. Se divirtió y ahora vuelve a casa”, agregaron en tono humorístico antes de reconocer que habían cometido un error.

“Estamos arrepentidos”

En el tramo final de la nota, los jóvenes abandonaron las bromas y ofrecieron una disculpa directa al dueño del kiosco. “Mil disculpas. Estamos arrepentidos, somos buenos pibes, lo hicimos como una travesura, nos equivocamos”, escribieron.

El comercio confirmó la recuperación mediante una publicación en sus redes sociales y mostró al chancho nuevamente instalado en la entrada. La noticia fue celebrada por quienes habían acompañado la búsqueda desde el primer momento.

De esta manera, el particular episodio terminó sin daños para la figura y con un pedido de perdón de sus responsables. Orson volvió a ocupar su lugar frente al kiosco, después de una aventura que movilizó a buena parte del barrio.