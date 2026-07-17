Tras un retraso en el vuelo, la Selección Argentina llegó a Nueva Jersey

Un temporal en Atlanta y el humo de los incendios forestales en Canadá, que se desplazaron hasta la Gran Manzana, demoraron el viaje del seleccionado por casi dos horas

Tras una demora en el vuelo, la Selección Argentina arribo a la ciudad de Nueva Jersey, donde el domingo se medirá ante España en el último partido de la Copa del Mundo.

La demora en el traslado se debió, por un lado, a una tormenta eléctrica en Atlanta y por el otro, el humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario y que provocó alertas sanitarias en Estados Unidos al extenderse hacia el sureste, disminuyendo considerablemente la visibilidad tanto en Nueva York como en Nueva Jersey.

Debido a las complicaciones meteorológicas en Atlanta, la delegación albiceleste tuvo que recluirse en el hotel The Whitley a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad. El vuelo, cuya partida original estaba asignada para las 18 (hora argentina), finalmente despegó a las 20.

La selección se trasladó a bordo de un Airbus A330-300 de la aerolínea National Airlines en un viaje de alrededor de dos horas. Una vez aterrizados, se desplazaron en micro hasta el hotel Hilton Short Hills ubicado en la localidad de Millburn, Nueva Jersey, el cual será la sede de descanso y entrenamiento hasta el domingo.

Se trata del mismo hotel en el que el seleccionado se hospedó durante la Copa América 2024 y está a menos de 30 minutos de distancia del Estadio Nueva York-Nueva Jersey (Met Life Stadium) donde se jugará la final desde las 16 (hora argentina).

Antes del inconveniente, el conjunto nacional había realizado su última práctica en el complejo de Atlanta United, donde los que jugaron frente a Inglaterra se enfocaron en tareas regenerativas y quienes no fueron de la partida, realizaron en ejercicios intensivos.

El plantel completo inició sus trabajos en el gimnasio del predio deportivo y posteriormente se dividió en dos. Los jugadores que tuvieron acción desde el arranque ante Inglaterra hicieron labores regenerativas y descansaron.

Mientras tanto, aquellos que no participaron del encuentro o solo cumplieron un puñado de minutos en cancha, fueron exigidos con ejercicios más intensos que se focalizaron en movimientos defensa-ataque, definición y recuperación tras pérdida.

Humo, complicaciones y alerta

Este jueves, la zona de Manhattan “desapareció” tras una espesa nube gris y cientos de personas recurrieron al uso de mascarillas para evitar el contacto con la polución, como consecuencias de los incendios originados en Canadá.

El epicentro del fuego tuvo lugar en Ontario y Minnesota donde amplias zonas verdes quedaron consumadas por el poder de las llamas, exponiendo a millones de personas a una peligrosa contaminación del aire.

Entre los videos que se viralizaron rindiendo cuenta del particular evento, uno de los que más impacto causó fue el que mostraba el MetLife Stadium, donde Argentina y España se verán las caras el próximo domingo, completamente tapado por el humo.

Más allá de la preocupación que despertó en los organizadores del Mundial 2026 y entre los fanáticos de ambas selecciones, autoridades del estado estadounidense de Michigan, situado al sur de Ontario, sostuvieron que estas condiciones pueden persistir al menos hasta el viernes.

En la misma dirección, los modelos meteorológicos juegan a favor de la final, ya que prevén lluvias intensas durante el sábado y la entrada de un frente frío en la madrugada del domingo, logrando así el despeje de gran parte del humo acumulado sobre Nueva York y Nueva Jersey antes del momento de la verdad, en donde se definirá el destino de la Copa del Mundo para los próximos cuatro años: Buenos Aires o Madrid.