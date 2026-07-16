Boca venció a Sarmiento y avanzó a octavos en el debut de Arruabarrena

Boca venció a Sarmiento por 2 a 0 en los 16avos de final de la Copa Argentina y selló su clasificación a los octavos, donde enfrentará a Vélez. Alan Velasco y el juvenil Leonel Flores marcaron los goles en el estreno de Rodolfo Arruabarrena como entrenador.
Boca venció a Sarmiento de Junín por 2 a 0 y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina en el estreno de Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El encuentro se disputó en el estadio de Newell's Old Boys y tuvo como figuras a Alan Velasco y al juvenil Leonel Flores, autores de los goles que le dieron el triunfo al Xeneize.
El conjunto azul y oro dominó gran parte del partido, especialmente desde el inicio, aunque recién logró romper el cero en el complemento. Con la victoria, Boca avanzó de ronda y ahora se medirá con Vélez, que ya esperaba rival en los octavos de final.
Durante la primera etapa, el equipo dirigido por Arruabarrena manejó la posesión de la pelota y generó las principales situaciones de peligro, aunque le faltó precisión en la definición. Santiago Ascacíbar tuvo dos oportunidades claras dentro del área y Leonel Flores mostró personalidad en su debut oficial, pero el marcador permaneció sin goles al descanso.
Los goles llegaron en el complemento
La apertura del marcador llegó a los cinco minutos del segundo tiempo. Milton Delgado recuperó la pelota en la mitad de la cancha y asistió a Alan Velasco, quien sacó un potente remate desde afuera del área que dejó sin posibilidades al arquero Thyago Ayala.
Con la ventaja, Boca mantuvo el control del encuentro y administró la posesión frente a un Sarmiento que intentó adelantarse, aunque sin generar demasiado peligro sobre el arco defendido por Leandro Brey.
El segundo tanto llegó a los 24 minutos del complemento y tuvo como protagonista al juvenil Leonel Flores. Lautaro Blanco desbordó por la izquierda y envió un centro rasante que Santiago Ascacíbar dejó pasar inteligentemente. Flores apareció por el sector derecho y definió con un remate cruzado para convertir en su debut oficial con la camiseta xeneize.
Vélez será el próximo rival
En los minutos finales, Boca estuvo cerca de ampliar la diferencia con una buena acción colectiva que terminó con un remate desviado de Kevin Zenón, mientras que Sarmiento nunca encontró los caminos para descontar.
El equipo mostró una imagen sólida en el estreno del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador, con dominio territorial, control del balón y una mejora futbolística que le permitió resolver el partido sin sobresaltos.
Con este triunfo, Boca selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Vélez en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen. El debut del nuevo entrenador dejó un saldo positivo tanto por el resultado como por el rendimiento colectivo y la aparición de jóvenes valores como Leonel Flores, quien coronó su primera presentación en Primera División con un gol.