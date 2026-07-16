Despidos en el Parque Industrial de Gualeguaychú: sin acuerdo en Unión Bat y Pyam ratificó 11 cesantías

Los despidos en el PIG continúan sin resolución tras las audiencias realizadas en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos. Unión Bat mantuvo abierto el diálogo, mientras que Laboratorios Pyam confirmó que no revertirá las 11 cesantías.
Los despidos en el PIG volvieron a ser eje de una nueva instancia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, donde este jueves se desarrollaron dos audiencias para abordar los conflictos laborales que afectan a las empresas Unión Bat y Laboratorios Pyam, radicadas en el Parque Industrial Gualeguaychú. Las negociaciones no lograron destrabar la situación y más de 120 trabajadores continúan sin certezas sobre su futuro laboral.
En el caso de Unión Bat, la conciliación obligatoria fue extendida debido a que las partes no alcanzaron un acuerdo. Los cerca de 100 empleados despedidos permanecen sin reincorporarse a sus puestos, aunque el proceso de negociación seguirá abierto en busca de una solución.
En tanto, Laboratorios Pyam mantuvo firme su postura y confirmó que no dejará sin efecto los 11 despidos más recientes, que se suman a otras nueve cesantías concretadas en mayo. La instancia conciliatoria continuará vigente hasta el próximo jueves 23.
Sin cambios en Pyam y diálogo abierto en Unión Bat
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate Campana, Martín Gómez, participó de ambas audiencias y brindó detalles sobre el resultado de las reuniones.
Respecto del conflicto en Laboratorios Pyam, explicó que la audiencia fue extensa, aunque sin avances concretos. Según indicó, la empresa ratificó la decisión adoptada y descartó la posibilidad de reincorporar a los trabajadores despedidos.
"Sigue con la misma postura: ratificó los 11 despidos, no va a volver para atrás. Eso se lo dijo el abogado de la firma al secretario de Trabajo Mariano Camoirano. Ya se agotaron todas las instancias", afirmó Gómez a R2820.
La negociación continuará la próxima semana
Sobre la situación en Unión Bat, el dirigente sindical señaló que continúan las conversaciones tanto dentro como fuera del ámbito de la Secretaría de Trabajo. Además, indicó que durante la audiencia el gremio presentó distintas alternativas que quedaron bajo análisis de la empresa.
"Nos dijeron que las iban a ver. Pero no hay nada concreto por ahora", manifestó el representante sindical.
En ese marco, una de las definiciones alcanzadas fue el compromiso asumido por la empresa de abonar este viernes el 50% de la quincena que adeudaba a los trabajadores.
Las partes volverán a reunirse el viernes 24, a las 11, en la sede de la Secretaría de Trabajo de Gualeguaychú, con la expectativa de encontrar una salida al conflicto. "Mientras tanto vamos charlando por afuera, pero no hay nada concreto todavía", concluyó Gómez.