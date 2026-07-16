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Deportes Edición 2026

Boca empata con Sarmiento de Junín en búsqueda de los octavos de final de la Copa Argentina

El entrenador Rodolfo Arruabarrena pone inicio oficial a su segundo ciclo en Boca Juniors, donde intentará levantar nuevamente la Copa Argentina. Seguí las incidencias del cruce ante Sarmiento de Junín.

16 de Julio de 2026
Ayrton Costa es titular en Boca.
Ayrton Costa es titular en Boca. Foto: Foto Baires.

El entrenador Rodolfo Arruabarrena pone inicio oficial a su segundo ciclo en Boca Juniors, donde intentará levantar nuevamente la Copa Argentina. Seguí las incidencias del cruce ante Sarmiento de Junín.

Boca busca acercarse a un título después de cuatro años y hoy tendrá el objetivo de avanzar a octavos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Sarmiento de Junín.

 

Del lado del elenco de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena pone inicio a su segundo ciclo, donde tratará de cosechar nuevos títulos.

 

Del lado del elenco juninense, tiene a Facundo Sava, exentrenador de Patronato, sentado en el banco de suplentes.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

18 minutos: amarilla para Santamaría

El jugador de Sarmiento le propinó una dura entrada a Alan Velasco y se ganó la amonestación.

 

14 minutos: se salvó Sarmiento

Tras un buen centro de Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar llegó al corazón del área y ensayó un volea que se fue por arriba del travesaño.

 

11 minutos: Boca maneja el juego

El conjunto de la Ribera mantiene la posesión del balón, pero le falta precisión en los últimos metros para terminar de lastimar.

 

5 minutos: Boca mostró sus intenciones

El Xeneize se plantó con el control de la pelota y busca por la banda derecha al juvenil Leonel Flores, que está haciendo su debut oficial.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones del partido

 

Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Santiago Salle y Junior Marabel.

 

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Lescano; Miguel Ángel Merentiel.

Temas:

Boca Sarmiento Copa Argentina
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