Boca empata con Sarmiento de Junín en búsqueda de los octavos de final de la Copa Argentina

El entrenador Rodolfo Arruabarrena pone inicio oficial a su segundo ciclo en Boca Juniors, donde intentará levantar nuevamente la Copa Argentina. Seguí las incidencias del cruce ante Sarmiento de Junín.
Boca busca acercarse a un título después de cuatro años y hoy tendrá el objetivo de avanzar a octavos de final de la Copa Argentina 2026 frente a Sarmiento de Junín.
Del lado del elenco de la Ribera, Rodolfo Arruabarrena pone inicio a su segundo ciclo, donde tratará de cosechar nuevos títulos.
Del lado del elenco juninense, tiene a Facundo Sava, exentrenador de Patronato, sentado en el banco de suplentes.
Seguí las incidencias del partido:
18 minutos: amarilla para Santamaría
El jugador de Sarmiento le propinó una dura entrada a Alan Velasco y se ganó la amonestación.
14 minutos: se salvó Sarmiento
Tras un buen centro de Lautaro Blanco, Santiago Ascacibar llegó al corazón del área y ensayó un volea que se fue por arriba del travesaño.
11 minutos: Boca maneja el juego
El conjunto de la Ribera mantiene la posesión del balón, pero le falta precisión en los últimos metros para terminar de lastimar.
5 minutos: Boca mostró sus intenciones
El Xeneize se plantó con el control de la pelota y busca por la banda derecha al juvenil Leonel Flores, que está haciendo su debut oficial.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Las formaciones del partido
Sarmiento: Thyago Ayala; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gabriel Díaz, Santiago Salle y Junior Marabel.
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Lescano; Miguel Ángel Merentiel.