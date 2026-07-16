Boca debuta ante Sarmiento en la Copa Argentina: hora, formación y dónde verlo

Boca enfrentará este jueves a Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro comenzará a las 21:45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena durante su segundo ciclo como entrenador del conjunto de la Ribera.

El Xeneize comenzará la segunda mitad del año después de un primer semestre que terminó sin los resultados esperados. La llegada del Vasco abrió una nueva etapa deportiva, que tuvo como primer antecedente el triunfo por 1 a 0 sobre Athletico Paranaense en un amistoso de preparación.

El partido frente a Sarmiento será el primer compromiso oficial y no tendrá margen para recuperarse, debido al formato de eliminación directa. El ganador avanzará a los octavos de final, mientras que el perdedor quedará fuera de la competencia.

Las bajas y el equipo que prepara Arruabarrena

Arruabarrena deberá definir la formación sin Adam Bareiro ni Tomás Belmonte, dos ausencias que condicionan el armado del mediocampo y el ataque. El entrenador viene trabajando con un esquema que incluye extremos y tres volantes, aunque podría introducir variantes para este compromiso.

Los refuerzos Álvaro Montero y Sebastián Villa tampoco estarán disponibles. Ambos tienen encaminadas sus incorporaciones a Boca, pero todavía no firmaron sus contratos y, por ese motivo, no podrán formar parte de la convocatoria para el partido en Rosario.

El posible equipo tendría a Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar y Milton Delgado; Alan Velasco, Tomás Aranda y Leonel Flores; Miguel Merentiel.

Cómo llega Sarmiento al encuentro

Sarmiento afrontará el cruce con la intención de iniciar de manera positiva un semestre en el que tendrá como principal objetivo conservar su lugar en Primera División. El equipo de Junín ocupa el puesto 28 en la tabla de promedios y aparece 21º en la clasificación acumulada.

El conjunto dirigido por Facundo Sava mostró un rendimiento más sólido como local durante la primera parte del año, pero tuvo dificultades para obtener resultados fuera del estadio Eva Perón. Ante Boca, buscará una clasificación que le permita continuar en la Copa Argentina y ganar confianza para el resto de la temporada.

El partido se jugará en el Coloso Marcelo Bielsa.

Sava todavía no confirmó la formación titular. La definición del equipo se conocerá durante las horas previas al partido, luego de las últimas evaluaciones realizadas por el cuerpo técnico.

Horario, árbitro y televisación

El encuentro comenzará a las 21:45 y se disputará en el estadio Marcelo Bielsa, perteneciente a Newell’s Old Boys. Nazareno Arasa será el árbitro encargado de dirigir el cruce por los dieciseisavos de final.

La transmisión televisiva estará a cargo de TyC Sports. Al tratarse de una instancia eliminatoria, en caso de igualdad al término del tiempo reglamentario la clasificación deberá resolverse según lo establecido para la competencia.

Para Boca, el partido representará el comienzo formal de una nueva etapa bajo la conducción de Arruabarrena. El equipo intentará dejar atrás el cierre del semestre anterior y sostener su aspiración de avanzar en uno de los principales torneos nacionales.