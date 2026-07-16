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Deportes Mundial 2026

Tensión tras Argentina-Inglaterra: Bellingham le dio un cachetazo al “Colo” Barco

Las cámaras registraron al mediocampista inglés mientras le daba un golpe con la mano al futbolista argentino una vez finalizado el partido. Todavía no se confirmó qué originó la reacción, aunque circulan imágenes de un festejo previo del ex Boca.

16 de Julio de 2026
Valentín Barco.
Valentín Barco.

Las cámaras registraron al mediocampista inglés mientras le daba un golpe con la mano al futbolista argentino una vez finalizado el partido. Todavía no se confirmó qué originó la reacción, aunque circulan imágenes de un festejo previo del ex Boca.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un episodio de tensión una vez terminado el encuentro frente a Inglaterra. Las cámaras captaron a Jude Bellingham mientras golpeaba con la mano a Valentín “Colo” Barco, en una secuencia cuyo origen todavía no pudo determinarse con precisión.

 

El incidente ocurrió cuando los futbolistas comenzaban a retirarse del campo de juego tras la eliminación del conjunto inglés. En las imágenes difundidas se observa al mediocampista del Real Madrid acercarse al argentino y mantener un breve intercambio antes de darle un cachetazo.

 

 

La reacción generó sorpresa porque Barco no había ingresado durante el partido. La escena comenzó a circular rápidamente en redes sociales y abrió distintas interpretaciones sobre lo que pudo haber provocado el enojo del jugador británico.

 

El momento del golpe de Bellingham

 

El video muestra a Bellingham frente al “Colo” Barco durante los saludos y movimientos posteriores al encuentro. En medio de ese contacto, el inglés levanta su mano y golpea al lateral argentino.

 

La grabación no permite escuchar si existió algún comentario previo ni determinar con claridad qué intercambiaron los futbolistas. Tampoco se informó si el episodio continuó después de que las cámaras dejaran de registrar la situación.

 

Barco no tuvo una reacción física inmediata y la secuencia se extendió apenas unos segundos. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas para explicar lo ocurrido.

 

La posible causa que circuló en redes

 

Luego de conocerse el incidente, comenzaron a difundirse otras imágenes del partido. En ellas se observa al “Colo” Barco celebrando cerca de los futbolistas ingleses el gol convertido por Enzo Fernández.

 

Esa situación pudo haber generado el malestar de Bellingham, aunque no existe una confirmación de que haya sido el motivo del golpe. Por el momento, se trata únicamente de una posible explicación surgida a partir de los registros difundidos.

 

Las imágenes tampoco muestran con claridad si Barco dirigió algún gesto o expresión específica hacia el mediocampista inglés. Por esa razón, las circunstancias completas del cruce continúan sin esclarecerse.

Temas:

Selección Argentina Colo Barco Bellingham Inglaterra
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