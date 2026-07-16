La llama mundialista volvió a recorrer las calles y fue furor en los festejos por Argentina

La llama mundialista volvió a convertirse en una de las grandes atracciones de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. Tras el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra, Bebé recorrió las calles de La Paz, en Mendoza, y nuevamente captó la atención de vecinos y turistas.

El animal caminó entre cientos de personas que celebraban el pase a la final. Durante el recorrido, muchos se acercaron para acariciarla, fotografiarse y registrar el momento con sus teléfonos celulares.

La escena contrastó con la polémica que días atrás tuvo como protagonista al camélido, cuando otro video la mostró siendo trasladada en un automóvil, situación que derivó en una denuncia por presunto maltrato animal y en el inicio de una investigación judicial.

De la polémica a convertirse en una celebridad

En las nuevas imágenes, Bebé se mostró tranquila mientras avanzaba entre la multitud. Incluso, en uno de los videos que se viralizaron, se escucha a una persona bromear con la popularidad que alcanzó el animal al afirmar que es "más famosa que Messi".

La repercusión del caso hizo que la llama se transformara en uno de los personajes más reconocidos de los festejos mundialistas en el departamento mendocino, donde volvió a despertar la curiosidad de quienes celebraban el triunfo argentino.

Su presencia no pasó inadvertida y volvió a generar comentarios en las redes sociales, donde cientos de usuarios compartieron imágenes y videos de su participación en los festejos.

Sus dueños aseguraron que está en buen estado de salud

Bebé vive junto a otros animales en una pequeña granja familiar ubicada en La Paz. Según explicaron sus propietarios, la llama está acostumbrada al contacto con las personas y, desde muy pequeña, suele subir por sus propios medios al automóvil de la familia.

Además, indicaron que en los últimos días fue revisada por profesionales veterinarios, quienes constataron que se encuentra en buen estado de salud y recibe los cuidados correspondientes.

Mientras tanto, continúa la investigación iniciada tras la denuncia presentada por el director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, quien consideró que el traslado del animal en un vehículo podría configurar un presunto caso de maltrato animal. El expediente sigue su curso, aunque la reaparición de Bebé durante los festejos volvió a convertirla en una de las protagonistas de las celebraciones por la Selección Argentina.