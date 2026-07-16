Aerolíneas Argentinas sumó vuelos especiales para la final del Mundial 2026

El triunfo de la Selección Argentina en Atlanta, donde derrotó a Inglaterra 2 a 1, y accedió a la final del Mundial 2026, pone las miradas en Nueva York, donde se disputará el partido para definir al ganador de la Copa del Mundo: el encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Para los que están pensando viajar, Aerolíneas Argentinas tiene abierta desde las 22 del miércoles, la venta de dos vuelos a Nueva York.

El objetivo es sumar opciones "para todos aquellos que quieran viajar a alentar a la Selección Argentina de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señala el comunicado.

Esta programación especial ofrecerá dos vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, que operarán con aviones Airbus A330, con fechas y horarios que permita a los pasajeros llegar a ver la final Argentina-España.

En ambos casos, los vuelos partirán desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y serán el viernes 17 a las 21.30 y el sábado 18 a las 9.

"Estas operaciones forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la Selección Argentina", agrega el comunicado.

Cuánto cuestan los pasajes

Desde Aerolíneas señalaron que los precios serán desde US$ 5.000 por persona en Económica ida y vuelta. Y desde US$ 10.000 en Business. Estos vuelos especiales se compran como cualquier otro pasaje, desde la web de Aerolíneas o en agencias de viaje.

Desde la compañía aérea recuerdan que también tienen dos vuelos diarios a Miami, en los días previos a la final, que suman alternativas para conectar con Nueva York. Ellos son jueves 16 de julio a las 8 y a las 22:45; viernes 17 a las 00:30 y a las 22:45 y sábado 18 a las 8:00 y a las 22:45.