Messi celebró llegar a su tercera final del Mundial: "Es muy lindo vivirlo otra vez"

Lionel Messi llegará a su tercera final del Mundial el próximo domingo y será otro capítulo histórico para el fútbol argentino. Luego del triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, el capitán de la Selección Argentina celebró la clasificación a una nueva definición y confesó la enorme emoción que significó volver a disputar el partido más importante del certamen.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON EL MEJOR PARTIDO DEL MUNDIAL | Inglaterra 1-2 Argentina | RESUMEN | M102

"Gracias a Dios lo pudimos conseguir. Fue un día muy feliz para todos los argentinos", expresó Lionel Messi, quien fue determinante en la victoria al asistir a Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los goles que le dieron el pase al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

El capitán también destacó la magnitud del logro colectivo y valoró el recorrido del equipo durante el torneo. "Todas las finales del mundo son especiales. Es muy lindo poder vivirlo otra vez. Es una locura lo que consiguió este grupo: jugar dos finales seguidas", afirmó con orgullo tras sellar el boleto a la definición frente a España.

La emoción durante el himno y el valor del triunfo

Messi reconoció que el contexto del partido frente a Inglaterra generó sensaciones diferentes dentro del plantel. Si bien durante la previa habían insistido en que se trataba de un encuentro de fútbol, admitió que la carga emocional estuvo presente desde el inicio.

"Habíamos dicho que era solo un partido de fútbol, pero cuando sonó el himno empezamos a sentir cosas diferentes y especiales. Ninguno quería perderlo", confesó el rosarino al referirse al simbolismo que tiene este enfrentamiento para los argentinos.

Además, sostuvo que el deseo de conseguir la victoria trascendía lo deportivo. "La gente de Argentina quería esta alegría y no quería perder contra Inglaterra. Nosotros también lo vivimos así. Fue un día muy lindo para los argentinos porque pudimos dejarlos afuera y jugar otra final del mundo", remarcó.

La ilusión de conquistar otra Copa del Mundo

Con una sonrisa, Messi recordó la popular canción de los hinchas que habla de "la última de Leo" y aseguró que intenta disfrutar cada momento del campeonato junto al grupo.

"Quiero seguir disfrutando al máximo este Mundial. Nunca dejamos de confiar en este grupo porque sabemos de lo que es capaz. Cuando estamos juntos competimos al máximo y sacamos fuerzas de donde no tenemos", destacó.

Finalmente, el capitán reveló que una parte importante de su familia permanece en Rosario acompañando a su padre Jorge y celebró haber podido regalarles una nueva alegría. "Estoy feliz de llevarles una alegría. Que la gente siga disfrutando este momento y, para la final, que sea lo que Dios quiera", concluyó.

Argentina enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio MetLife de Nueva York, con el objetivo de conquistar la cuarta estrella y convertirse en bicampeón del mundo.