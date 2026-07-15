Reforma previsional: Bagnat afirmó que la media sanción "le agrega años de vida al sistema"

La reforma previsional impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio obtuvo este miércoles media sanción en la Cámara de Senadores de Entre Ríos y, tras la votación, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, Gastón Bagnat, aseguró que la iniciativa representa "un paso muy importante" para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

El proyecto fue aprobado por 10 votos contra 7, con el respaldo del bloque oficialista y el acompañamiento de las senadoras justicialistas Gladys Domínguez y Nancy Miranda. Ahora la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

En diálogo con Elonce, Bagnat realizó una evaluación positiva de la decisión adoptada por el Senado y destacó el impacto que, a su entender, tendrá la reforma en el funcionamiento del organismo previsional.

"Le agrega años de vida al sistema"

El titular de la Caja de Jubilaciones sostuvo que la aprobación en la Cámara Alta constituye una señal de responsabilidad institucional.

"Creo que es un paso importante que el Estado entrerriano ha dado hoy para mostrar hacia el resto de la sociedad que, aun con las discusiones y las diferencias, es el propio Estado el que busca ordenarse, el que busca no forzar los límites y no depender de situaciones de coyuntura económica o de situaciones críticas para poder ser sustentable", expresó.

Desde una mirada técnica, aseguró que la reforma permitirá fortalecer el régimen previsional.

"La ley y la reforma, vista desde el organismo, que es una visión un poco más técnica y de largo plazo, nos da una tranquilidad, le agrega años de vida y de calidad de vida al sistema y empezamos a transitar una nueva etapa en la cual podemos estar un poco más tranquilos programando y ordenando", manifestó.

"Era necesario defender el sistema"

Bagnat remarcó que la media sanción constituye un paso clave para preservar el funcionamiento de la Caja.

"Es un primer paso muy importante porque es una ley la que rige el sistema previsional y sin esa ley no podíamos seguir defendiendo el sistema, que se está desgastando muy rápidamente", afirmó.

Asimismo, indicó que esperan que el proyecto complete el trámite legislativo en las próximas semanas.

El senado dio media sanción a la reforma previsional

"Contamos con que se va a terminar de sancionar y promulgar la ley en el corto plazo y, a partir de ahí, vamos a poder empezar a programarnos de otra manera", señaló.

Destacó el diálogo durante el tratamiento

El presidente de la Caja también valoró el trabajo realizado en las comisiones del Senado, donde participaron especialistas, representantes sindicales y actores de los distintos poderes del Estado.

"Todo ese proceso demostró la búsqueda del consenso. Fue súper enriquecedora la opinión de cada uno de ellos. Todas fueron tenidas en cuenta", aseguró.

En ese sentido, explicó que el proyecto incorporó modificaciones surgidas del intercambio con distintos sectores.

"Hubo adaptaciones, hubo voces que se escucharon y que se plasmaron en la ley. Lo peor era no llegar a ninguna conclusión y no hacer nada", sostuvo.

Finalmente, destacó la decisión política del Poder Ejecutivo de impulsar la reforma.

"Hay cosas que la política no hace porque cuestan, pero hay cosas que cuestan y solo la política las puede hacer. El gobernador tomó la valiente decisión de hacerlo", concluyó.

Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de reforma previsional iniciará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatido para definir si se convierte en ley.