Un trompetista navegó por el río Paraná y protagonizó un particular homenaje antes de Argentina-Inglaterra

Un particular homenaje quedó registrado este martes sobre las aguas del río Paraná, donde un hombre navegó en una embarcación mientras interpretaba el Himno Nacional Argentino con una trompeta. La escena ocurrió en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

El momento fue grabado desde la costanera por el usuario Pietra Nuova, quien luego compartió las imágenes en redes sociales. En el video se observa la embarcación avanzando por el curso de agua mientras la melodía del Himno se escucha desde la costa.

La publicación comenzó a circular con rapidez y generó numerosas reacciones. La combinación entre la navegación, el sonido de la trompeta y el contexto deportivo llamó la atención de quienes estaban en la zona y de los usuarios que vieron el registro.

El Himno sonó sobre el río Paraná

La interpretación se realizó durante la jornada del martes, cuando crecía la expectativa por el partido de la Selección Argentina. El encuentro frente a Inglaterra estaba previsto para este miércoles por un lugar en la final de la Copa del Mundo.

El sonido del Himno Nacional se extendió sobre el río Paraná y sorprendió a las personas que se encontraban en la costanera. La escena se convirtió en una de las expresiones registradas en distintos puntos del país antes del cruce mundialista.

🇦🇷🎺 UN HOMENAJE QUE EMOCIONÓ A TODOS EN EL RÍO PARANÁ 💻 Más info en https://t.co/jUJKfsrhnx pic.twitter.com/4xpco7hXH2 — Radio Sudamericana (@rsudamericana) July 14, 2026

El video no mostró mayores detalles sobre la identidad del músico ni sobre el recorrido que realizó con la embarcación. La publicación se concentró en la ejecución de la canción patria y en la reacción de quienes contemplaron el momento desde tierra.

El video se viralizó en redes sociales

Tras ser compartidas, las imágenes sumaron comentarios y reproducciones. Algunos usuarios destacaron la originalidad de la iniciativa, mientras que otros relacionaron el homenaje con el clima previo al partido de Argentina.

La escena se difundió durante una jornada marcada por banderazos, reuniones y diferentes manifestaciones de apoyo a la Selección. En este caso, el homenaje tuvo como escenario el río Paraná y como protagonista a un trompetista a bordo de una embarcación.

El registro quedó como una postal de las horas anteriores a la semifinal del Mundial 2026. La interpretación del Himno Nacional desde el agua acompañó la expectativa por uno de los partidos más esperados del torneo.