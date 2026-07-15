Murió un hombre de 89 años tras ser atropellado por un rodillo durante una obra vial

Un hombre de 89 años murió este martes luego de ser atropellado por un rodillo neumático que realizaba tareas de asfaltado en la localidad de El Cerrito, en el departamento mendocino de San Rafael. La víctima caminaba junto a su bicicleta cuando fue embestida por la maquinaria, por causas que son materia de investigación.

El fallecido fue identificado como Héctor Varela, quien transitaba por calles del barrio Altos mientras personal municipal ejecutaba trabajos de enripiado y preparación del terreno para la pavimentación.

De acuerdo con la información oficial, el hombre se desplazaba a pie llevando la bicicleta a su lado cuando fue alcanzado por el rodillo neumático.

Como consecuencia del fuerte impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar. Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado, cuyos profesionales constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

El municipio aseguró que la obra estaba señalizada

Tras el hecho, desde la Municipalidad de San Rafael indicaron que el sector donde se realizaban las tareas contaba con la señalización correspondiente.

Según precisaron, las calles intervenidas se encontraban correctamente delimitadas y con los cortes preventivos necesarios para advertir sobre la presencia de maquinaria vial de gran porte.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el rodillo involucrado era una Tortone E200, conducida por un operario de 57 años, quien realizaba tareas sobre calle Espinelli al momento del accidente.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 32, Policía Vial y Policía Científica, que realizaron las pericias para establecer la mecánica del hecho. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fatal accidente, mientras el municipio puso sus equipos a disposición de los familiares de la víctima.