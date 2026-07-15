El brote de ébola ya dejó más de 700 muertos y preocupa la aparición de contagios sin origen claro

La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la acelerada propagación del virus en la República Democrática del Congo. La cepa responsable no cuenta con una vacuna autorizada y las autoridades investigan casos cuya cadena de transmisión aún no pudo establecerse.
El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo continúa agravándose y ya provocó más de 700 muertes, mientras crece la preocupación de los organismos sanitarios internacionales por la aparición de nuevos contagios cuyo origen epidemiológico todavía no pudo determinarse.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el escenario como de alto riesgo para África subsahariana y mantiene vigente la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, debido a la rápida expansión del virus y a la dificultad para contener la transmisión.
De acuerdo con el último balance oficial, hasta el 13 de julio se registraban 2.011 casos confirmados y 754 fallecidos desde que comenzó el brote, declarado en mayo en la provincia de Ituri. La enfermedad ya se extendió a otras regiones del este del país, entre ellas Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Haut-Uele.
Las autoridades sanitarias también siguen de cerca la situación en Uganda, donde se detectaron casos vinculados al brote congoleño, mientras intensifican la vigilancia para evitar una propagación regional.
Preocupan los contagios sin explicación epidemiológica
Uno de los aspectos que más inquieta a la OMS es la detección de pacientes cuya fuente de contagio aún no pudo establecerse. Estos casos dificultan el rastreo de contactos y hacen temer que existan cadenas de transmisión no identificadas, lo que podría acelerar aún más la expansión del virus.
Además, el brote ocurre en una zona afectada por conflictos armados y desplazamientos masivos de población, factores que complican las tareas de vigilancia, aislamiento de pacientes y seguimiento epidemiológico.
Una cepa sin vacuna aprobada
El brote es causado por la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco frecuente para la que no existe actualmente una vacuna autorizada ni un tratamiento específico aprobado, lo que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias.
El virus se transmite por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. Entre los primeros síntomas aparecen fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares y cefalea, pudiendo evolucionar posteriormente hacia vómitos, diarrea y hemorragias graves.
La respuesta internacional
Frente al avance del brote, la OMS y otras organizaciones internacionales reforzaron el envío de especialistas, equipos médicos e insumos para apoyar a las autoridades congoleñas. Al mismo tiempo, instaron a los países vecinos a fortalecer los controles sanitarios, aunque por el momento no recomendaron restricciones generales a los viajes ni el cierre de fronteras.
Especialistas advierten que el éxito de la respuesta dependerá de la rapidez con que puedan identificarse los nuevos casos y aislarse los focos de transmisión, en un contexto complejo marcado por la violencia y las limitaciones del sistema de salud en las zonas afectadas. (El País)