Redadas del ICE: ya son nueve los muertos durante los violentos operativos migratorios en EE.UU.

REDACCIÓN ELONCE
Las redadas del ICE volvieron a quedar bajo cuestionamiento tras la muerte de un joven colombiano en Maine. Organizaciones de derechos humanos denuncian uso excesivo de la fuerza y exigen investigaciones independientes sobre los procedimientos.
Las redadas del ICE volvieron a ubicarse en el centro del debate en Estados Unidos tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, durante un operativo migratorio en Maine.
Con este caso, ya son nueve las personas fallecidas en procedimientos vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas impulsada por la administración de Donald Trump, una política que enfrenta fuertes cuestionamientos por el uso de la fuerza y la falta de investigaciones independientes.
La muerte de Guerrero ocurrió pocos días después del fallecimiento del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción que llevaba casi 35 años viviendo en Estados Unidos y tramitaba un permiso laboral. El hombre salió de su casa en Houston para buscar a sus compañeros de trabajo, pero nunca llegó a destino. Murió durante una redada del ICE.
Ambos episodios incrementaron la presión sobre las autoridades federales y reavivaron las denuncias de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que sostienen que existe un patrón de actuaciones violentas durante los procedimientos migratorios y reclaman mayor transparencia en las investigaciones.
El momento en el que las fuerzas de ICE asesinaron a un inmigrante colombiano de 26 años de un disparo en la cabeza, en Biddeford (Maine). El joven tenía permiso de trabajo en EEUU y tenía una hija de 3 años.
La explicación oficial y los cuestionamientos
En el caso de Joan Sebastián Guerrero, el senador independiente por Maine, Angus King, reveló que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que un agente abrió fuego después de que el joven utilizara su vehículo como un arma contra el personal del ICE.
Una versión prácticamente idéntica fue difundida tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el ciudadano mexicano desobedeció las órdenes impartidas por los agentes e intentó embestir a uno de ellos con su camioneta, motivo por el cual el funcionario respondió con disparos en defensa propia.
Sin embargo, las organizaciones que monitorean la actuación de las fuerzas federales sostienen que varias investigaciones anteriores demostraron que los registros audiovisuales contradijeron las versiones oficiales. Hasta el momento, ningún agente federal fue acusado penalmente por alguno de estos episodios fatales.
El antecedente que marcó el inicio
El primer caso registrado durante la actual ofensiva migratoria ocurrió en marzo de 2025, durante un control vehicular nocturno en Texas.
La víctima fue Ruben Ray Martínez, un ciudadano estadounidense de 23 años que viajaba desde San Antonio hacia South Padre Island junto a un amigo para celebrar su cumpleaños.
Integrantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, junto con efectivos policiales locales, realizaron un operativo migratorio cuando interceptaron el vehículo. Según la versión del Departamento de Seguridad Interior, Martínez recibió la orden de descender del automóvil, pero se negó y aceleró deliberadamente para atropellar a un agente.
Otro efectivo disparó a través de la ventanilla del conductor, hiriéndolo de gravedad. El joven falleció posteriormente en un hospital, mientras que el agente sufrió una lesión en una rodilla.
Videos que contradicen las versiones oficiales
La familia de Martínez aseguró posteriormente que investigadores de los Texas Rangers les informaron sobre la existencia de un video que mostraba una secuencia distinta a la relatada por las autoridades federales.
De acuerdo con el testimonio de su madre, las imágenes contradicen aspectos centrales de la reconstrucción oficial del episodio. No obstante, ni las autoridades estatales ni las federales brindaron precisiones sobre esas presuntas diferencias ni hicieron público el material.
El caso se convirtió en uno de los primeros ejemplos utilizados por organizaciones civiles para denunciar la falta de transparencia en las investigaciones sobre operativos migratorios que terminan con víctimas fatales.
El enfermero que murió durante una protesta
Otro de los casos que generó fuerte repercusión fue el de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años que murió el 24 de enero durante una manifestación contra la operación migratoria Metro Surge, en Minneapolis.
Inicialmente, las autoridades federales describieron a Pretti como un individuo armado que representaba una amenaza para los agentes de la Patrulla Fronteriza. Sin embargo, un video registrado por un testigo mostró una escena diferente.
Las imágenes exhibieron al enfermero tendido sobre el suelo mientras sostenía un teléfono celular. En la secuencia también se observó a un agente retirando una pistola que Pretti llevaba legalmente antes de que otro efectivo efectuara el primer disparo y luego realizara nuevos tiros. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó de "despreciables" las primeras declaraciones emitidas por funcionarios federales.
El caso que conmocionó a Minneapolis
Días antes, otra ciudadana estadounidense había muerto durante un operativo del ICE. Renee Nicole Good fue baleada el 7 de enero cuando conducía una camioneta en Minneapolis. Las grabaciones difundidas posteriormente mostraron que el vehículo giraba en dirección contraria al agente Jonathan Ross cuando éste abrió fuego en reiteradas oportunidades.
Funcionarios de la administración Trump defendieron públicamente la actuación del agente al sostener que su vida se encontraba en peligro debido al movimiento del vehículo. Sin embargo, el episodio provocó una fuerte reacción política y judicial.
El Departamento de Justicia rechazó compartir información del caso con autoridades estatales, mientras distintos gobiernos locales iniciaron demandas para intentar limitar la realización de operativos migratorios. Durante las protestas posteriores se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, con utilización de gases lacrimógenos y agentes químicos irritantes.
Otras muertes durante operativos migratorios
La lista de fallecidos durante procedimientos vinculados con el ICE también incluye a Jaime Alanis, un trabajador agrícola que cayó desde el techo de un invernadero mientras intentaba escapar de una redada migratoria. El hombre sufrió una fractura cervical y murió dos días después.
También figura Roberto Carlos Montoya Valdez, un guatemalteco de 52 años que falleció atropellado por un vehículo utilitario cuando intentaba cruzar una autopista para escapar de agentes migratorios en inmediaciones de una tienda Home Depot, en el sur de California.
Otro caso fue el de Josué Castro Rivera, quien murió atropellado por una camioneta en una autopista de Norfolk, Virginia, durante un intento de huida en un control de tránsito.
La nómina se completa con Silverio Villegas González, un cocinero mexicano de 38 años que fue abatido por agentes del ICE durante un control vehicular el 12 de septiembre en un suburbio de Chicago. Según relataron sus familiares, aquella mañana había llevado a un niño a la guardería antes de ser interceptado.
Crecen los reclamos por investigaciones independientes
Las nueve muertes registradas durante operativos migratorios intensificaron el debate sobre el accionar del ICE y el alcance de la política de deportaciones impulsada por la administración Trump, publicó AP.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados especializados en inmigración y legisladores demócratas continúan reclamando investigaciones independientes en cada uno de los casos y cuestionan la reiteración de versiones oficiales que, según sostienen, en oportunidades anteriores fueron desmentidas por registros audiovisuales.
Mientras tanto, la política migratoria estadounidense permanece bajo fuerte escrutinio judicial y político, en medio de un clima de creciente polarización sobre el equilibrio entre el control fronterizo, la seguridad y el respeto por los derechos civiles.