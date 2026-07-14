La Selección Argentina ya está en Atlanta para buscar un lugar en la final de la Copa del Mundo 

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta, a donde llegó el lunes por la noche luego de haberse entrenado al mediodía por última vez en Kansas City.

El plantel voló hacia la ciudad en la que enfrentará el miércoles a Inglaterra, por las semifinales del Mundial y hoy terminará de definir los detalles para el cruce con los europeos.

El vigente campeón del mundo se despidió de Kansas City, la ciudad en la que hizo base desde antes del comienzo del Mundial y a la que volvió continuamente, pese a que le tocó disputar partidos en otros lugares.

Durante la fase de grupos, Argentina viajó a las sedes de los encuentros y siempre regresó a Kansas City. Sin embargo, cuando se cruzó con Cabo Verde en dieciseisavos de final, la Albiceleste se quedó en Miami, donde fue el partido, y desde ahí viajó a Atlanta para medirse con Egipto por los octavos de final, pero más tarde regresó a Kansas.

Nicolás Tagliafico y Dibu Martínez

No obstante, este lunes dejó la concentración de manera definitiva porque independientemente lo que suceda contra Inglaterra, la delegación ya sabe los posibles destinos que lo esperan. Si se impone en semifinales, tendrá que trasladarse a Nueva Jersey, sede de la final. En cambio, si pierde, retornará a Miami.

La final se disputará el domingo 19 a las 16 de Argentina en el MetLife Stadium, mientras que el encuentro por el tercer puesto tendrá lugar un día antes, el sábado, en el Hard Rock Stadium, donde la Albiceleste eliminó a Cabo Verde.

Obviamente que el objetivo principal será disputar el encuentro del domingo contra el vencedor del choque entre Francia y España, pero en la delegación ya evalúan ambos escenarios para definir el calendario del plantel.

El plantel se entrenará este martes a partir de las 13.30 de Argentina, en una práctgica en la que se terminaría de definir el once titular, y en el inicio de la práctica hablarán tres jugadores en zona mixta con la prensa. Luego, a las 18 (siempre de nuestro país), el entrenador, Lionel Scaloni, brindará una conferencia de prensa.