“Donar sangre es responsabilidad y compromiso de todos”: se necesitan hasta 50 voluntarios por día

REDACCIÓN ELONCE
Desde el servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín alertaron sobre la disminución de donantes durante el último año y remarcaron a Elonce que diariamente se necesitan entre 30 y 50 personas para abastecer a 15 hospitales de Entre Ríos.
La donación de sangre en Entre Ríos registró una importante caída durante el último año y genera preocupación en el servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín de Paraná. Desde el área remarcaron que la disminución de voluntarios dificulta el abastecimiento de componentes sanguíneos para cirugías, emergencias y tratamientos médicos en distintos puntos de la provincia.
Al respecto, la responsable del servicio de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, explicó a Elonce que el trabajo de promoción es permanente, pero reconoció que la respuesta de la comunidad disminuyó considerablemente. "Estamos arrancando una nueva jornada esperando que la gente se acerque a donar sangre, que es tan necesario", expresó.
Menos donantes y mayor demanda
Jacobo recordó que la donación voluntaria se impulsa desde hace décadas, aunque advirtió que actualmente el compromiso social disminuyó. "La donación voluntaria se viene trabajando hace muchísimo tiempo, desde el año 1977. Pero también depende mucho de cada ser humano. Hoy vemos una evolución donde se piensa más en incorporar que en ceder", afirmó.
La profesional señaló que desde mediados del año pasado el servicio experimentó una baja significativa en la cantidad de donantes voluntarios de sangre. "Se hace promoción, se educa al donante y se brindan oportunidades realizando colectas externas en iglesias, universidades y distintas instituciones. Posibilidades y oportunidades se le dan a la gente, pero falta un poco más de empatía para volver a donar", sostuvo.
El Hospital abastece a 15 centros de salud
La responsable del área explicó a Elonce que el Banco de Sangre del San Martín no solo cubre las necesidades del principal hospital de la provincia, sino también a 15 hospitales del interior de Entre Ríos. "Necesitamos entre 30 y 50 donantes por día y lamentablemente no estamos llegando a esa cantidad", advirtió.
Según indicó, las unidades de sangre son indispensables para responder a cirugías programadas, accidentes y pacientes con distintas patologías. "Es imprescindible contar con sangre disponible y, lamentablemente, no estamos llegando", remarcó.
Quiénes pueden donar sangre
Jacobo recordó que pueden donar personas de entre 16 y 65 años, aunque quienes lo hacen habitualmente pueden continuar después de esa edad bajo evaluación médica.
Además, aclaró que no es necesario concurrir en ayunas. "Siempre recomendamos desayunar liviano, tomar mate, té, café, jugos o comer frutas. Lo importante es hidratarse mucho desde la noche anterior para que la donación sea más llevadera", explicó.
También precisó los plazos establecidos para volver a donar:
-Las mujeres pueden donar cada tres meses.
-Los hombres pueden hacerlo cada dos meses.
-Luego de un tatuaje, piercing o sesión de acupuntura deben transcurrir seis meses.
-En el caso de cirugías, el plazo dependerá de la complejidad de la intervención.
Colectas en distintas localidades
Con el objetivo de facilitar el acceso a la donación, el equipo de Hemoterapia continúa realizando campañas en diferentes ciudades entrerrianas.
La próxima colecta será este miércoles en la Plaza San Martín de Victoria, entre las 6 y las 12. Posteriormente se desarrollarán jornadas en Villaguay, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de Paraná, en APANA y en la Facultad de Bioingeniería de Oro Verde.
"Oportunidades estamos dando permanentemente. Recorremos localidades, instituciones y distintos espacios, pero necesitamos que la gente se acerque a donar. Es responsabilidad y compromiso de toda la comunidad que cada banco de sangre esté abastecido", concluyó Jacobo.