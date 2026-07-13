Cuánto cobran los empleados de las principales cadenas de comidas rápidas y qué aumentos vienen

Los empleados de McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza perciben desde julio de 2026 una nueva escala salarial correspondiente al convenio colectivo 329/00, que comprende a los trabajadores de la rama Servicios Rápidos. El esquema surge del último acuerdo paritario alcanzado entre la Federación de Pasteleros y la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicios Rápidos de Expendio de Emparedados y Afines.

El entendimiento, que rigió entre abril y junio con incrementos porcentuales y sumas no remunerativas, finalizó este mes y dejó establecidos los salarios básicos sobre los que se negociarán las próximas actualizaciones.

Además de los trabajadores de las principales cadenas de comidas rápidas y cafeterías, el convenio también alcanza al personal de establecimientos dedicados al expendio de emparedados y actividades afines.

Los salarios básicos de julio de 2026

La escala salarial vigente quedó conformada de la siguiente manera:

Encargado: $1.661.538.

Dependiente de Salón: $1.589.043.

Cajero: $1.294.387.

Dependiente de Mostrador: $1.246.146.

Empleado B: $1.223.928.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $1.195.522.

Empleado A: $1.175.318.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $1.163.517.

Empleado Principiante: $1.108.417.

Aprendiz menor de 18 años: $997.033.

A estos montos debe agregarse una suma no remunerativa correspondiente a cada categoría.

Los adicionales no remunerativos

Los importes adicionales establecidos por el acuerdo son los siguientes:

Dependiente de Salón: $31.781.

Cajero: $25.888.

Encargado: $33.231.

Dependiente de Mostrador: $24.923.

Empleado B: $24.479.

Ayudante Pastelero, Dependiente de Helados, Cafetero y Auxiliar Administrativo: $23.910.

Empleado A: $23.506.

Sereno, Lavacopas y Peón de Limpieza, Carga y Descarga: $23.270.

Empleado Principiante: $22.168.

Aprendiz menor de 18 años: $19.941.

Asimismo, el acuerdo establece una asignación no remunerativa adicional equivalente al 2% para todas las categorías comprendidas en el convenio.

Los valores corresponden a trabajadores de jornada completa y no contemplan adicionales como antigüedad, presentismo u otros beneficios convencionales. En el caso del personal que presta servicios a tiempo parcial, los montos se liquidan de manera proporcional.

Cómo seguirá la actualización salarial

La Federación de Pasteleros informó que las sumas no remunerativas también serán tenidas en cuenta para el cálculo de vacaciones, horas extras, aguinaldo y adicionales convencionales, como la antigüedad.

En el marco de las negociaciones paritarias, el secretario general del gremio, Luis Hlebowicz, adelantó a IProfesional que el esquema prevé nuevas asignaciones no remunerativas del 3,94% en agosto, 5,70% en septiembre y 7,40% en octubre.

Posteriormente, en noviembre, esos porcentajes serán incorporados al salario básico, conformando una nueva escala salarial para la actividad. Los incrementos se calcularán sobre los básicos vigentes de julio de 2026.

El acuerdo aún espera la homologación por parte de la Secretaría de Trabajo para quedar plenamente operativo.