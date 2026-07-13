Jefe policial explicó qué establece el nuevo convenio de atención psicológica para la fuerza

La Policía de Entre Ríos amplió el convenio de atención psicológica que mantiene con el Colegio de Psicólogos de la provincia con el objetivo de fortalecer el acceso a la salud mental de los efectivos, sus familias y, desde ahora, también del personal retirado. El acuerdo busca ampliar la red de profesionales disponibles y facilitar el acceso a tratamientos psicológicos con un costo reducido.

El jefe de la División Bienestar Policial, Julián Bevilaqua, explicó a Elonce que el trabajo conjunto entre ambas instituciones comenzó el año pasado y que, tras una serie de reuniones, el nuevo convenio fue firmado el pasado 12 de junio.

"Desde el año pasado se viene trabajando articuladamente entre la Policía y el Colegio de Psicólogos de la provincia de Entre Ríos. Se realizaron diversas reuniones y se llegó a la firma del acuerdo entre ambas instituciones, logrando un convenio que garantiza la atención profesional tanto para funcionarios como para familiares", señaló.

El beneficio ahora alcanza a los retirados

Bevilaqua indicó que una de las principales novedades del convenio es la incorporación del personal retirado de la fuerza, que también podrá acceder al beneficio de manera voluntaria. "Van a contar con el beneficio de una atención profesional si lo desean, con los psicólogos de la provincia que estén dentro del convenio", explicó.

Consultado sobre las principales problemáticas que motivan las consultas, el funcionario aclaró que la Policía no dispone de esa información, ya que se trata de datos confidenciales protegidos por el vínculo entre paciente y profesional. "La demanda es como cualquier otra persona que desee asistir o tener una entrevista con un profesional de la salud. Hay diversas cuestiones, tanto familiares como laborales, y por eso el convenio también abarca a los familiares", afirmó.

Una respuesta a la creciente demanda

El jefe de Bienestar Policial sostuvo que el incremento de consultas durante los últimos años llevó a buscar alternativas para ampliar la cobertura psicológica. "La institución policial cuenta con profesionales de la salud mental, pero la demanda es mucho más grande que la cantidad de profesionales que están actualmente dentro de la fuerza", explicó.

En ese sentido, destacó que el convenio permite que cada persona pueda elegir un profesional adherido y realizar el tratamiento en un ámbito privado. "Se buscó ampliar la cantidad de profesionales que puedan hacer un seguimiento más adecuado, sin la presión de que sean siempre los mismos profesionales de la institución quienes atiendan a los integrantes de la fuerza", manifestó.

Descuento y reintegro por obra social

Bevilaqua informó que el listado de psicólogos adheridos ya fue distribuido en todas las dependencias policiales de la provincia y también puede consultarse a través del Colegio de Psicólogos.

Respecto del funcionamiento del beneficio, precisó que el convenio contempla una reducción sobre el valor de referencia establecido por la entidad profesional. "El convenio establece un 20% de descuento sobre el arancel referenciado del Colegio de Psicólogos para todos los que estén alcanzados por el beneficio. Además, pueden acceder al correspondiente reintegro por la obra social", detalló.

Nuevas acciones de acompañamiento psicológico para la policía

Asimismo, aclaró que no existe un límite de sesiones, ya que cada tratamiento dependerá de la evaluación clínica del profesional. "No hay un tope de consultas porque el seguimiento se basa en la necesidad de cada persona y cada tratamiento es diferente", indicó.

Bienestar Policial amplió sus funciones

Durante la entrevista, Bevilaqua recordó que la División Bienestar Policial adoptó esa denominación a mediados del año pasado con el objetivo de dar mayor visibilidad a las tareas que desarrolla dentro de la institución.

Entre sus funciones, mencionó el seguimiento del servicio de sepelio para el personal policial, la tramitación de pensiones para familiares de efectivos fallecidos en actividad y la búsqueda permanente de nuevos beneficios para mejorar la calidad de vida de los integrantes de la fuerza. "Constantemente se están buscando alternativas para tratar de llevar mayores beneficios al personal policial y a su grupo familiar, con una mejor llegada a distintos servicios que antes no estaban disponibles", concluyó.