Presentaron la Semana del Patrimonio con actividades y recorridos para redescubrir la historia Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad lanzó una nueva edición de la Semana del Patrimonio con charlas, recorridos guiados, actividades culturales y circuitos por edificios y barrios históricos. La propuesta se enmarca en los 200 años de Paraná como municipio y busca fortalecer la identidad local.
La Semana del Patrimonio de Paraná fue presentada este lunes en el Salón Mariano Moreno, donde autoridades municipales dieron a conocer el cronograma de actividades que invitará a vecinos y visitantes a recorrer edificios históricos, espacios urbanos y sitios emblemáticos de la capital entrerriana. La iniciativa se desarrollará hasta el 18 de julio con propuestas gratuitas y se inscribe en las celebraciones por el Bicentenario de la ciudad como municipio, que se conmemorará en agosto.
Durante el lanzamiento, la intendenta Rosario Romero destacó la riqueza histórica de Paraná y remarcó la importancia de acercar ese legado a las nuevas generaciones mediante recorridos y actividades que permitan conocer el patrimonio arquitectónico, cultural y urbano. "Esta Semana del Patrimonio va a tener mucho de nuestra historia, de los recorridos en la ciudad, de los barrios antiguos, de los edificios antiguos que crecieron con la ciudad y de lo moderno también. Yo creo que ese relato de la ciudad es muy rico para que los paranaenses, sobre todo las nuevas generaciones, conozcan cosas de nuestra ciudad", expresó.
Una ciudad con historia para descubrir
La jefa comunal recordó que muchos edificios del casco histórico conservan parte de la identidad de Paraná y mencionó como ejemplos el edificio municipal, la antigua Sociedad Española de Socorros Mutuos, el histórico Plaza Hotel y la Escuela Normal, entre otros inmuebles que formarán parte de los recorridos.
También hizo hincapié en el rol que tuvo la capital entrerriana en la historia institucional del país. "Ese rescate patrimonial en esta Semana del Patrimonio se inscribe en los 200 años de la ciudad. Villa lo fue desde la Asamblea del Año XIII, pero municipio lo fue desde agosto de 1826", señaló Romero.
Además, recordó que "fue acá donde se sancionaron las primeras leyes", al hacer referencia al período en el que Paraná fue sede de la Confederación Argentina.
Recorridos diferentes y nuevas propuestas
Mariana Melhem, Directora de Patrimonio Urbano y Arquitectura, explicó que la programación de este año incluirá actividades diversas para ofrecer nuevas miradas sobre el patrimonio local. "Para cada día tenemos una actividad, un recorrido. No solamente recorrer edificios, sino también espacios urbanos, y no solo del área central, sino también de aquello que en algún momento fue periferia y hoy prácticamente forma parte del centro", indicó.
La profesional precisó que habrá circuitos a pie, otros en colectivo y propuestas con formato de feria, además de un cierre especial previsto en barrio San Martín.
Asimismo, adelantó que durante la semana se presentará el trabajo de georreferenciación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. "Hacemos un trabajo de georreferenciación de las obras patrimoniales, es decir, el volcado sobre un plano de todos aquellos edificios patrimoniales y áreas patrimoniales que tiene la ciudad", explicó.
La restauración como trabajo colectivo
En el marco de las actividades también se abordarán las tareas de recuperación y conservación del patrimonio municipal.
Sobre ese punto, Melhem destacó que la preservación de edificios históricos requiere un abordaje interdisciplinario. "Una obra de restauración se hace siempre en equipo, no se hace en soledad. Es importante rescatar lo que el patrimonio promueve con esta idea del encuentro y no de la desarticulación", afirmó.
Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Eduardo Loréfice, sostuvo que la ciudad continuará incorporando nuevos circuitos para fortalecer el conocimiento de su historia. "La idea es no repetir el recorrido de todos los años, sino ir variando y reforzar nuestra cuestión identitaria, que es el sentido de rescatar el patrimonio para transmitirlo. Han ocurrido muchas cosas en la ciudad que muchas veces los más jóvenes desconocen", manifestó.
Fortalecer la identidad de Paraná
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, señaló que la propuesta busca brindar herramientas para que la comunidad conozca y valore la historia local. "Estamos preocupados y ocupados para que las nuevas generaciones, y también todas las franjas etarias, tengan más herramientas para narrar nuestra ciudad con el rico patrimonio que posee", sostuvo.
El funcionario también resaltó el valor del patrimonio natural de Paraná y mencionó el trabajo desarrollado en el Islote Curupí, donde se combinan propuestas ambientales, culturales e históricas.
Finalmente, invitó a la comunidad a participar de todas las actividades programadas. "Invitamos a la comunidad a que se acerque a estas charlas porque realmente enriquecen y nos enorgullecen como paranaenses y entrerrianos", concluyó.