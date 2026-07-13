Paritaria estatal: UPCN advirtió que habrá paro si no mejora la oferta salarial del Gobierno

La Comisión Directiva de UPCN Entre Ríos se reunió este lunes y resolvió llevar adelante un paro activo de 24 horas en toda la administración pública en caso de que el gobierno no presente una propuesta salarial superadora en la audiencia de paritaria salarial, que volverá a reunirse este martes a las 14. La fecha se fijará durante el transcurso de esta semana, conforme el resultado de las negociaciones.

El Sindicato explicó que la modalidad de paro activo responde a la necesidad de sostener la prestación de los servicios esenciales y, al mismo tiempo, expresar la disconformidad de los trabajadores con la política salarial del gobierno provincial. La medida buscará, además, explicar y visibilizar ante la sociedad entrerriana la dramática situación que atraviesan los compañeros, quienes ven cada día más deteriorado su poder adquisitivo.

"No se puede dejar a la deriva a niños y adolescentes del Copnaf; tampoco se puede dejar sin atención al sistema de salud, que se encuentra desbordado por una demanda creciente producto de la situación económica. Y lo mismo ocurre en cada ámbito de la administración pública", señalaron desde UPCN. Por ese motivo, el gremio impulsa un paro activo, con participación y compromiso de los trabajadores.

La audiencia paritaria fue convocada por el gobierno provincial para este martes 14 de julio a las 14.

Posibilidad de un paro

La paritaria estatal Entre Ríos concentró la expectativa de UPCN en la antesala del encuentro de este martes con el Gobierno provincial. La secretaria gremial del sindicato, Cristina Melgarejo, confirmó que la organización concurrirá a la negociación con un mandato definido y advirtió que, si no hay un entendimiento, impulsarán una medida de fuerza.

La dirigente explicó que la comisión directiva resolvió avanzar con un paro activo de 24 horas en caso de que la propuesta oficial no mejore. "Vamos a ir a escuchar qué es lo que tienen para ofrecernos, pero ya vamos con mandato de realizar este paro", afirmó.

También sostuvo que el gremio no fijó un porcentaje específico, sino que reclama una oferta que permita recuperar el poder adquisitivo. "Los trabajadores no podemos más. La situación es sumamente difícil", remarcó.

Reclamos salariales y reforma previsional

Melgarejo cuestionó el cronograma de aumentos planteado por el Ejecutivo y señaló que "el último 3% lo estaríamos cobrando los primeros días de octubre", mientras continúan aumentando los precios de alimentos, servicios y alquileres.

UPCN se prepara para la reunión paritaria estatal

Además, reiteró el rechazo de UPCN al proyecto de reforma previsional impulsado por el Gobierno provincial y sostuvo que el sindicato continuará defendiendo los derechos de los trabajadores activos y jubilados durante el debate de la iniciativa.

Finalmente, explicó que el eventual paro será "activo", con recorridas por organismos públicos para informar a la comunidad sobre la situación de los empleados estatales, aunque garantizando la continuidad de los servicios esenciales.