Agmer mantiene el acampe y convoca a movilizarse por la Ley Previsional

El gremio docente continúa con el acampe frente a Casa de Gobierno y llamó a participar de la concentración prevista para este miércoles, cuando el Senado trate la reforma previsional. Este martes, se presenta el libro de Antonio Tardelli.
La defensa de la Ley Previsional continúa con nuevas actividades impulsadas por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que mantiene el acampe frente a Casa de Gobierno en rechazo al proyecto de reforma previsional que será debatido este miércoles en el Senado provincial. El gremio también convocó a participar del paro general y de la movilización prevista en Plaza Mansilla.
El secretario general de Agmer, Abel Antivero, sostuvo que la iniciativa oficial "es parte de una planificación de empobrecimiento de los trabajadores" y recordó que la sesión está prevista para las 9.30. En ese marco, invitó a concentrarse desde las 8.30 en Plaza Mansilla, donde permanece instalada la carpa docente.
El dirigente afirmó que el acampe "se transformó en símbolo e ícono de la resistencia de las políticas de empobrecimiento de Rogelio Frigerio" e instó a los trabajadores de distintos sectores a sumarse a la jornada de protesta convocada por la Multisectorial.
Actividades en la carpa docente
Mientras se aguarda el tratamiento legislativo del proyecto, este martes continúa el acampe con distintas actividades abiertas al público frente a la sede del Poder Ejecutivo provincial.
Entre ellas, a las 10 está prevista la presentación del libro "Montiel", del periodista Antonio Tardelli, como parte de las propuestas culturales organizadas en el marco de la permanencia docente.
Desde Agmer reiteraron que el objetivo del acampe es visibilizar el rechazo a la reforma previsional y sostener el reclamo en defensa del actual régimen jubilatorio provincial.