Elecciones 2027: politólogo prevé que el Gobierno relanzará su estrategia política tras el Mundial

La estrategia política del Gobierno nacional rumbo a las elecciones de 2027 comenzaría a tomar impulso una vez finalizado el Mundial 2026. Así lo analizó el doctor en Ciencia Política Juan Negri, quien sostuvo que el oficialismo ya trabaja en un relanzamiento de su agenda tras un año atravesado por dificultades políticas.

En diálogo con Elonce, el politólogo señaló que la gestión de Javier Milei busca recomponer su posición de cara al próximo proceso electoral. "El Gobierno está pensando en un relanzamiento después de un primer año de 2026 difícil, con el escándalo Adorni y una pérdida importante de apoyo político. Aunque la sociedad todavía no está en clima electoral, el oficialismo ya está planificando la campaña hacia 2027 con un Santilli negociador hacia dentro, es decir, con los gobernadores", afirmó.

Acuerdos con gobernadores y estrategia legislativa

Negri explicó que uno de los ejes será fortalecer las negociaciones con los gobernadores para garantizar respaldo tanto legislativo como electoral. "El Gobierno busca apoyo para leyes clave y también acuerdos electorales. Se analiza todo lo relacionado con las PASO, las colectoras y distintos mecanismos que permitan llegar al 2027 en el escenario más favorable posible", indicó.

Milei junto a 13 gobernadores, en Tucumán

En ese sentido, interpretó como una señal positiva para la Casa Rosada la presencia de 13 gobernadores junto al presidente Javier Milei durante los actos por el Día de la Independencia en San Miguel de Tucumán. "El Gobierno de La Libertad Avanza no tiene gobernadores propios y, sin embargo, logró reunir a más de la mitad de los mandatarios provinciales. Es una señal importante para el gobierno, de apoyo al rumbo de este gobierno, y demuestra voluntad de negociación", sostuvo.

No obstante, advirtió que el principal desafío seguirá siendo el aspecto financiero. "La gran incógnita es si el Gobierno estará dispuesto a flexibilizar la relación económica con las provincias. Creo que habrá mayor cooperación, aunque sin abandonar el objetivo del equilibrio fiscal", explicó al destacar que "la estrategia cooperativa con los gobernadores me parece que es lo que cambia con respecto al pasado".

El Congreso, escenario clave

Para el especialista, el Congreso de la Nación continuará siendo el principal ámbito donde se reflejarán esos acuerdos políticos. "El Parlamento es la caja de resonancia de la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. A pesar de tener una representación legislativa reducida, al Gobierno le fue bien porque consiguió respaldo de sectores del PRO, de parte de la UCR e incluso de gobernadores peronistas con voluntad de negociar", analizó.

Según Negri, esas alianzas podrían incluso trasladarse a los armados electorales provinciales. "En algunos casos podrían competir juntos y, en otros, simplemente evitar enfrentamientos que compliquen a ambas partes", señaló.

La economía será determinante

Consultado sobre el principal factor que influirá en la elección presidencial de 2027, el politólogo sostuvo que la evolución económica será decisiva. "La ciudadanía ya percibió la baja de la inflación y eso benefició al Gobierno en 2025. Sin embargo, la economía real todavía no termina de despegar. El consumo sigue bajo y los salarios continúan siendo una preocupación", indicó.

En ese marco, recordó las expectativas planteadas por el ministro de Economía. "El Gobierno apuesta a que el orden macroeconómico termine impactando positivamente en la vida cotidiana. Si eso ocurre, llegará muy fortalecido a las elecciones. Si la economía no mejora, la competencia será mucho más competitiva", evaluó. Asimismo, consideró que también influirá la capacidad de la oposición para construir una alternativa.

La interna con Villarruel

Respecto de la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, Negri relativizó su impacto electoral. "El vínculo está completamente roto, pero la historia argentina muestra varios casos de presidentes y vicepresidentes enfrentados, como Cristina y Cobos o Menem con Duhalde. La verdadera incógnita es si Villarruel decide competir electoralmente y cuánto podría restarle al oficialismo", expresó.

A su entender, la vicepresidenta no representa hoy una amenaza significativa para el Gobierno. "No creo que sea una dirigente tan competitiva como Milei. Ahora bien, si llegara a competir por separado y obtuviera tres o cuatro puntos, podría complicar al oficialismo en una elección ajustada", concluyó.