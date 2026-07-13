Milei reactiva la agenda legislativa con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

El Gobierno nacional retomó la actividad política y legislativa con una doble prioridad: impulsar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y comenzar a delinear la estrategia electoral de cara a una eventual reelección del presidente Javier Milei.

En ese marco, el mandatario convocó este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para analizar el estado de avance del proyecto que busca modificar el funcionamiento del Banco Central.

Reforma del Banco Central

El encuentro se desarrollará a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas y servirá para definir la estrategia parlamentaria que deberá desplegar el oficialismo para lograr el respaldo necesario en el Congreso.

La iniciativa es elaborada por Milei junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Aunque el proyecto aún continúa en elaboración y no tiene fecha definida para ser enviado al Congreso, el oficialismo prevé continuar las reuniones durante la semana para establecer el cronograma legislativo.

El objetivo electoral

En paralelo al debate económico, la Casa Rosada comenzó a acelerar la planificación política con vistas a las próximas elecciones.

Según trascendió, el Gobierno considera que la etapa posterior al Mundial 2026 marcará el inicio de las principales definiciones electorales.

Fuentes cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aseguraron que "la prioridad es la reelección de Milei", una estrategia que también es compartida por el espacio que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

Reuniones con gobernadores y legisladores

Mientras tanto, el oficialismo avanza en conversaciones con gobernadores aliados para fortalecer su respaldo parlamentario y explorar futuros acuerdos electorales.

Luego del encuentro realizado la semana pasada en Tucumán, este lunes será el turno del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, quien mantendrá una reunión con funcionarios nacionales en el Ministerio del Interior.

La agenda oficial también incluye un encuentro convocado por Karina Milei con legisladores libertarios de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, previsto para el jueves, con el objetivo de coordinar la estrategia política del espacio.

Ese mismo día, el presidente Milei participará del acto por un nuevo aniversario de la Bolsa de Comercio, donde volverá a mostrarse públicamente en medio del relanzamiento de la agenda de gestión y del armado político con vistas a las próximas elecciones. (NA)