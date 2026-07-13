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Un hombre murió tras ser embestido por un camión en Paraná

El siniestro ocurrió frente a la Escuela de Policía. La víctima murió tras ser atropellada por un camión y se investigan las circunstancias del hecho.

13 de Julio de 2026
Fatal accidente frente a la escuela de Policía
Fatal accidente frente a la escuela de Policía Foto: Elonce

El siniestro ocurrió frente a la Escuela de Policía. La víctima murió tras ser atropellada por un camión y se investigan las circunstancias del hecho.

fatal accidente en Paraná. En horas de la mañana de este lunes se registró un fatal accidente de tránsito, donde un hombre perdió la vida al ser embestido por un camión.

 

El lamentable episodio ocurrió en Avenida Circunvalación, frente a la Escuela de Policía “Salvador Maciá” de la capital entrerriana.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro vial.

 

En el lugar interviene personal policial, mientras se realizan las pericias correspondientes para establecer con precisión lo sucedido, indica Reporte 100.7.

Temas:

Accidente Paraná muerto Circunvalación
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