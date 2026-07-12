Tres aprehendidos por disturbios en Gualeguaychú durante los festejos por el triunfo de Argentina

La Policía de Gualeguaychú tuvo una intensa madrugada de trabajo con tres procedimientos que derivaron en la aprehensión de cuatro personas por presuntos hechos de resistencia a la autoridad y disturbios. Dos de las intervenciones se produjeron en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza, mientras que la restante ocurrió durante el operativo de despeje de la zona céntrica tras el cierre de los locales bailables.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

El primero de los episodios se registró alrededor de las 2:20 del domingo, cuando personal de la Sección Comando Radioeléctrico realizaba tareas de prevención y seguridad por las celebraciones deportivas. Tras un aviso de transeúntes, los efectivos acudieron a la esquina de Bolívar y San Lorenzo, donde un hombre de 34 años estaba ocasionando disturbios.

Según informó la Policía, al intentar identificarlo el hombre desobedeció las indicaciones del personal, reaccionó de manera agresiva e insultó a los uniformados.

Ante esa situación fue reducido utilizando la fuerza mínima indispensable y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la Fiscalía por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Otros dos detenidos

El segundo procedimiento, también relacionado con los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza, ocurrió cerca de las 5 de la mañana en un local bailable ubicado en la zona de la Costanera. Allí, dos jóvenes de 21 años protagonizaron un desorden dentro del establecimiento.

De acuerdo con el parte policial, al ser identificados adoptaron una actitud agresiva e incluso habrían agredido al personal que cumplía servicio adicional. Con apoyo de móviles del Comando Radioeléctrico, ambos fueron reducidos y trasladados a la Jefatura Departamental, donde quedaron a disposición de la Justicia por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Finalmente, alrededor de las 7 de la mañana, durante el operativo preventivo dispuesto por el cierre de los locales bailables en el centro de la ciudad, efectivos policiales acudieron a las inmediaciones del Centro Médico San Lucas por una gresca entre varios jóvenes.

Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

Al llegar los móviles, la mayoría de los involucrados se dispersó. Sin embargo, uno de los participantes permaneció en el lugar, insultó a los efectivos e intentó continuar el enfrentamiento con otros jóvenes, siempre según la versión policial. Tras resistirse a las indicaciones para retirarse, fue aprehendido y trasladado a la Jefatura Departamental.

El joven, de 21 años, quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente en una causa iniciada por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.