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Boca perdió a Bareiro para enfrentar a Sarmiento y apunta a recuperarlo para la Sudamericana

El delantero paraguayo no logró dejar atrás el doble desgarro sufrido en mayo y quedó descartado para el duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina. El cuerpo técnico espera contar con él para el compromiso ante O'Higgins.

12 de Julio de 2026
Sufrió un doble desgarro.
Sufrió un doble desgarro.

El delantero paraguayo no logró dejar atrás el doble desgarro sufrido en mayo y quedó descartado para el duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina. El cuerpo técnico espera contar con él para el compromiso ante O'Higgins.

Boca recibió una baja importante de cara al partido frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. El delantero paraguayo Adam Bareiro no logró recuperarse del doble desgarro que sufrió en mayo y quedó descartado para el encuentro del próximo jueves en Rosario.

El atacante de 29 años había sufrido la lesión durante el empate ante Huracán, el 11 de mayo, un inconveniente muscular que lo dejó fuera del cierre del primer semestre del conjunto xeneize.

No llegó a tiempo

 

Durante el receso por el Mundial, Bareiro realizó un intenso trabajo junto al cuerpo médico con el objetivo de llegar en condiciones al reinicio de la competencia. Sin embargo, los 62 días de recuperación no alcanzaron para que pudiera entrenarse a la par del plantel que dirige Rodolfo Arruabarrena.

Por ese motivo, el delantero paraguayo no integrará la convocatoria para el compromiso frente a Sarmiento, que se disputará el jueves 16 de julio, desde las 21:45, en Rosario.

La mira puesta en la Copa Sudamericana

 

Ahora, el objetivo del cuerpo técnico es que Bareiro pueda reaparecer en el próximo compromiso internacional de Boca, cuando enfrente a O'Higgins por una llave decisiva de la Copa Sudamericana.

Mientras tanto, Arruabarrena deberá definir quién ocupará el centro del ataque. El principal candidato es el uruguayo Miguel Merentiel, quien fue titular en el último amistoso del equipo. Como alternativas también aparecen Milton Giménez y Ángel Romero, quienes podrían sumar minutos en el encuentro por la Copa Argentina.

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adam barreiro Boca Juniors desgarro
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