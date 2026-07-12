Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en un Mundial: así está el historial

Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse en una Copa del Mundo. La semifinal del Mundial 2026, que se disputará este miércoles en Atlanta, reeditará una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional y será el sexto enfrentamiento entre ambos seleccionados en la historia de los Mundiales.

En el historial general, el dominio es inglés. De los 14 partidos oficiales disputados entre ambas selecciones, Inglaterra ganó seis, Argentina se impuso en dos y empataron en otras seis oportunidades.

La diferencia también se refleja en los cruces mundialistas. En cinco antecedentes, los ingleses lograron tres victorias, Argentina consiguió un triunfo y hubo un empate, aunque ese duelo terminó con clasificación albiceleste por penales.

El primer capítulo se escribió en Chile 1962, cuando Inglaterra se impuso por 3-1 en la fase de grupos.

Cuatro años más tarde llegó uno de los encuentros más polémicos de la historia. En los cuartos de final de Inglaterra 1966, el conjunto anfitrión ganó 1-0 en un partido recordado por la expulsión de Antonio Rattín, quien protagonizó una histórica protesta al sentarse sobre la alfombra roja destinada a la reina Isabel II antes de abandonar el campo de juego.

La gran revancha argentina llegó en México 1986. En los cuartos de final, el equipo dirigido por Carlos Bilardo venció 2-1 con un inolvidable doblete de Diego Armando Maradona, autor de dos de los goles más famosos de la historia de los Mundiales: la "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo".

El cuarto enfrentamiento se produjo en Francia 1998. Tras igualar 2-2 en los 120 minutos, Argentina se impuso 4-3 en la definición por penales y avanzó a los cuartos de final.

El antecedente más reciente corresponde a Corea-Japón 2002, donde Inglaterra volvió a imponerse 1-0 en la fase de grupos, un resultado que complicó el camino de la Selección, que terminaría quedando eliminada en la primera ronda.

Ahora, 24 años después de aquel último duelo, ambos volverán a enfrentarse con un objetivo mucho más ambicioso: un lugar en la final del Mundial 2026. Argentina llega tras eliminar a Suiza en el suplementario, mientras que Inglaterra dejó en el camino a Noruega y buscará extender su dominio en el historial. Del otro lado, la Albiceleste intentará escribir un nuevo capítulo memorable en una rivalidad que ya dejó páginas imborrables en la historia del fútbol mundial.

El historial entre Argentina e Inglaterra en Mundiales

-Chile 1962: Argentina 1 - 3 Inglaterra (fase de grupos)

-Inglaterra 1966: Argentina 0 - 1 Inglaterra (cuartos de final)

-México 1986: Argentina 2 - 1 Inglaterra (cuartos de final)

-Francia 1998: Argentina 2(4) - (3)2 Inglaterra (octavos de final)

-Corea-Japón 2002: Argentina 0 - 1 Inglaterra (fase de grupos)