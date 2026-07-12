“Queremos dejar a Argentina en lo más alto”: testimonio de los jugadores tras el triunfo de la Selección

Los jugadores de la Selección Argentina expresaron su felicidad luego de la trabajada clasificación a las semifinales del Mundial 2026, conseguida tras vencer 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario. Después de un partido cargado de tensión y emociones, las principales figuras del plantel resaltaron el compromiso del grupo, el sacrificio realizado durante los 120 minutos y la ambición de seguir avanzando en busca del máximo objetivo: conquistar una nueva Copa del Mundo.

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró superar un duro escollo y ahora enfrentará a Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los grandes atractivos del certamen. Tras el pitazo final, los futbolistas compartieron sus sensaciones y dejaron en claro que el grupo mantiene la confianza intacta.

Uno de los primeros en hablar fue Julián Álvarez, autor del gol que destrabó el partido en el segundo tiempo suplementario. "Muy contento. Intentamos hasta el final", señaló el delantero, quien destacó el espíritu del equipo para no bajar los brazos. "Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos se nos iba a dar", agregó.

Foto: X oficial de Argentina.

Julián Álvarez y Thiago Almada destacaron la unión del grupo

La "Araña" también remarcó que el plantel mantiene el foco puesto únicamente en su rendimiento y no en los factores externos. "Tenemos que enfocar la energía en nuestras cosas, en nuestro trabajo. El grupo está muy unido", sostuvo el atacante, quien además recordó que cada encuentro del Mundial representa una enorme exigencia. "Todos los partidos están siendo así. Quedan dos más y vamos a ir por todo", afirmó.

Foto: X oficial de Argentina.

Otro de los que tomó la palabra fue Thiago Almada, quien ingresó durante el tiempo suplementario y aportó desequilibrio en los minutos decisivos. "Estamos acostumbrados a sufrir", expresó el mediocampista, quien aseguró que siempre está preparado para aprovechar las oportunidades cuando le toca ingresar.

Almada también valoró la competencia interna que existe dentro del plantel campeón del mundo. "Uno siempre quiere jugar. Vi que podía jugar en el uno contra uno y probé. Estuve cerca", comentó. Además, destacó el presente del equipo: "Venimos de ser campeones y ahora estar entre los cuatro mejores no es nada fácil. Tenemos una competencia muy sana entre nosotros".

Romero y Paredes resaltaron el espíritu de la Selección

Foto: X oficial de Argentina.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Cristian Romero. El defensor central destacó el orgullo que siente por integrar este grupo de futbolistas y remarcó la mentalidad que caracteriza al plantel argentino. "Estoy orgulloso de formar parte de este grupo. Lo que estamos haciendo es una locura, nunca nos conformamos", afirmó.

El zaguero también hizo referencia a la unión del equipo y al compromiso demostrado en cada competencia. "Estamos viviendo una emoción terrible. Soy un afortunado de formar parte de esta familia", expresó. Finalmente, dejó un mensaje pensando en el próximo compromiso: "Queremos demostrar ese ADN que venimos mostrando hace años. Vamos a dejar la vida dentro de la cancha".

Foto: X oficial de Argentina.

Por su parte, Leandro Paredes reconoció que el sufrimiento volvió a ser protagonista en otro partido decisivo. "Parece que si no se sufre no vale, pero mientras se den los resultados, bienvenido sea", dijo entre sonrisas. Además, calificó como un enorme privilegio haber alcanzado nuevamente una semifinal mundialista y aseguró que el choque ante Inglaterra "es un partido que todo chico sueña con jugar".

La ilusión sigue intacta antes del duelo con Inglaterra

Lautaro Martínez, encargado de marcar el tercer gol que sentenció la clasificación, también analizó el desarrollo del encuentro. "Sufriendo hasta el final, se hizo un partido largo. Tenemos un rival enfrente que nos pone las cosas en dificultad", explicó el delantero, quien destacó la paciencia del equipo para encontrar los espacios en los minutos finales.

Foto: X oficial de Argentina.

Nicolás Tagliafico coincidió con ese análisis y aseguró que el grupo nunca dejó de creer. "Las sensaciones son de orgullo y felicidad, porque el equipo siempre tira para adelante. Tanto esfuerzo y sacrificio valen la pena", señaló el lateral izquierdo. Además, anticipó lo que representa el próximo desafío frente a Inglaterra: "Va a ser un partido con muchos condimentos. No se ven muchos Argentina-Inglaterra. Tenemos que prepararnos muy bien".

Finalmente, José Manuel López también dejó un mensaje de confianza de cara a las semifinales. "Creo que a los grandes jugadores les gustan estos momentos, y Argentina los tiene. Nos vamos a preparar de la mejor forma y dar la vida frente a Inglaterra", aseguró el delantero.

Foto: X oficial de Argentina.

Con un plantel que combina experiencia, talento y una fuerte identidad colectiva, la Selección Argentina ya puso la mira en el próximo objetivo. El miércoles buscará un lugar en la final del Mundial 2026 con una convicción que quedó reflejada en las palabras de Thiago Almada y que resume el sentir de todo el grupo: "Queremos buscar la gloria y dejar a Argentina en lo más alto".