Argentina logró una agónica victoria en el suplementario y enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina se impuso 3-1 sobre Suiza y jugará el próximo miércoles ante Inglaterra.
Argentina se impuso ante Suiza en un partido muy parejo por 3 a 1 en tiempo suplementario en la noche del sábado y clasificó a las semifinales del Mundial 2026.
En los 90 minutos, igualaron 1 a 1, donde Alexis Mac Allister le había dado la ventaja parcial. Suiza empató en el complemento. En el segundo tiempo extra, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a Argentina.
Argentina jugará el próximo miércoles a las 16:00 horas frente a Inglaterra, que previamente le había ganado en suplementario a Noruega.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
120 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Lautaro Martínez marcó el 3-1 en los Estados Unidos y la Albiceleste se acerca a las semifinales.
🚨 GOAL! Lautaro Martínez gets on the scoresheet! 🇦🇷⚽
Lautaro Martínez finds the back of the net! Clinical finish. 🎯⚽ pic.twitter.com/P1DC3NFR9I— OLUWA (@Oluwa22km) July 12, 2026
111 MINUTOS: ¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!
Con un golazo de afuera del área del delantero del Atlético de Madrid, Argentina pone un pie en semifinales.
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 📺 Argentina 2-1 Suiza | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/wa5MlMMsG4— telefe (@telefe) July 12, 2026
109 minutos: último cambio en Argentina
José López por Leandro Paredes.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!
98 minutos: respondió Suiza
Los helvéticos se acercaron con un intento a distancia que se fue por encima del travesaño.
95 MINUTOS: ¡ALMADA ACARICIÓ EL SEGUNDO GOL!
El ex Vélez se hamacó de la izquierda al centro y sacudió un derechazo que pegó en el palo y se fue afuera.
92 minutos: el primer intento fue argentino
Thiago Almada ensayó un disparo a las manos de Gregor Kobel.
¡COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!
¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: HABRÁ ALARGUE!
98 MINUTOS: ¡KOBEL EVITÓ EL GOL DE LICHA MARTÍNEZ!
El arquero llegó con la yema de sus dedos a desviar una volea del defensor en el rectángulo mayor.
91 minutos: Messi estuvo a centímetros de marcar el gol de la clasificación
El derechazo del 10 en las cercanías de la medialuna se fue muy cerca del palo izquierdo de Kobel.
¡ADICIONARON NUEVE MINUTOS!
88 MINUTOS: ¡MAC ALLISTER FALLÓ UN CABEZAZO ABAJO DEL ARCO!
Nicolás González levantó un centro a media altura en el área y Macca resolvió con un testazo frontal que se desvió en un rival y se fue por el fondo. Sin embargo, el árbitro cobró saque de arco.
86 minutos: doble modificación en Argentina
Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez reemplazaron a Rodrigo De Paul y Nahuel Molina.
84 MINUTOS: ¡KOBEL LE TAPÓ UN MANO A MANO A MESSI!
El arquero le contuvo un remate a quemarropa a Leo. La jugada fue invalidada por fuera de juego, pero el 10 partió en la misma línea del último defensor.
78 minutos: primer cambio en Argentina
Nicolás González por Nicolás Tagliafico.
71 MINUTOS: ¡BREEL EMBOLO, EXPULSADO EN SUIZA!
El delantero, quien arrastraba una amarilla del primer tiempo, simuló una infracción de Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro cobró la falta y amonestó a Paredes, pero fue llamado por el VAR para corregir la decisión porque el volante no lo tocó y el atacante europeo fabricó un contacto inexistente. Debido a esto, le mostró la segunda tarjeta a Embolo y dejó a los europeos con 10 hombres.
66 MINUTOS: ¡GOL DE SUIZA!
Dan Ndoye se desmarcó de Molina, le entregó la pelota a un compañero, recibió la devolución en el área y resolvió con un disparo cruzado ante Dibu Martínez para convertir el 1-1 en los Estados Unidos.
¡GOL DE SUIZA! 🇨🇭 Ndoye armó la personal y empata el partido 📺 Argentina 1-1 Suiza | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/FZFRu8WiHD— telefe (@telefe) July 12, 2026
65 minutos: nueva contención del Dibu
El guardameta controló un tiro de Xhaka desde afuera del área en dos tiempos.
64 minutos: otra aparición fundamental de Emiliano Martínez
El hombre del Aston Villa se arrojó hacia su costado izquierdo para despejar una pelota al córner.
59 minutos: buena volada del Dibu Martínez
El marplatense se estiró contra su palo derecho para contener un cabezazo de Embolo con poca potencia.
49 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE LICHA MARTÍNEZ!
El defensor realizó una excepcional barrida sobre Dan Ndoye, quien se disponía a rematar frente a Dibu Martínez en el área. De igual manera, la jugada fue anulada por un offside anterior de Breel Embolo.
49 minutos: Molina picó el vacío y se equivocó en la resolución
El lateral derecho llegó hasta el fondo y resolvió con un derechazo desviado, a pesar de que tenía la opción de dejar mano a mano a Julián Álvarez con el arquero.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
41 minutos: tramo sin llegadas en los arcos
Suiza toma el protagonismo del encuentro con una Argentina que espera agazapada en su campo.
31 minutos: quite clave de Emiliano Martínez para evitar el empate
Dibu cortó justo a tiempo un mano a mano contra Breel Embolo adentro del área y desactivo el avance de los helvéticos.
19 minutos: sólida respuesta del Dibu Martínez
El arquero contuvo un remate a distancia de Djibril Sow sin dar rebote.
9 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Alexis Mac Allister aprovechó un centro de Lionel Messi desde el córner izquierdo para anticipar a todos en el primer palo y ejecutar un cabezazo cruzado que se filtró en la valla de Gregor Kobel.
¡GOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Centro de Leo y Mac Allister de cabeza abre el marcador 📺 Argentina 0-0 Suiza | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/tWwz7wPEvM— telefe (@telefe) July 12, 2026
6 minutos: el primer aviso fue suizo
Granit Xhaka finalizó un avance con un disparo muy elevado desde afuera del área.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones de ambos equipos
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.
Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Djibril Sow, Dan Ndoye y Breel Embolo.