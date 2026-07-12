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Deportes Se juega en Kansas

Argentina logró una agónica victoria en el suplementario y enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina se impuso 3-1 sobre Suiza y jugará el próximo miércoles ante Inglaterra.

12 de Julio de 2026
Argentina le ganó a Suiza.
Argentina le ganó a Suiza. Foto: La Nación.

Con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, Argentina se impuso 3-1 sobre Suiza y jugará el próximo miércoles ante Inglaterra.

Argentina se impuso ante Suiza en un partido muy parejo por 3 a 1 en tiempo suplementario en la noche del sábado y clasificó a las semifinales del Mundial 2026.

 

En los 90 minutos, igualaron 1 a 1, donde Alexis Mac Allister le había dado la ventaja parcial. Suiza empató en el complemento. En el segundo tiempo extra, Julián Álvarez y Lautaro Martínez le dieron el triunfo a Argentina.

 

Argentina jugará el próximo miércoles a las 16:00 horas frente a Inglaterra, que previamente le había ganado en suplementario a Noruega.

 

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

120 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Lautaro Martínez marcó el 3-1 en los Estados Unidos y la Albiceleste se acerca a las semifinales.

 

111 MINUTOS: ¡GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ!

Con un golazo de afuera del área del delantero del Atlético de Madrid, Argentina pone un pie en semifinales.

 

 

 

109 minutos: último cambio en Argentina

José López por Leandro Paredes.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!

 

98 minutos: respondió Suiza

Los helvéticos se acercaron con un intento a distancia que se fue por encima del travesaño.

 

95 MINUTOS: ¡ALMADA ACARICIÓ EL SEGUNDO GOL!

El ex Vélez se hamacó de la izquierda al centro y sacudió un derechazo que pegó en el palo y se fue afuera.

 

92 minutos: el primer intento fue argentino

Thiago Almada ensayó un disparo a las manos de Gregor Kobel.

 

¡COMENZÓ EL PRIMER TIEMPO DEL ALARGUE!

 

¡FINAL DE LOS 90 MINUTOS: HABRÁ ALARGUE!

 

98 MINUTOS: ¡KOBEL EVITÓ EL GOL DE LICHA MARTÍNEZ!

El arquero llegó con la yema de sus dedos a desviar una volea del defensor en el rectángulo mayor.

 

91 minutos: Messi estuvo a centímetros de marcar el gol de la clasificación

El derechazo del 10 en las cercanías de la medialuna se fue muy cerca del palo izquierdo de Kobel.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

¡ADICIONARON NUEVE MINUTOS!

 

88 MINUTOS: ¡MAC ALLISTER FALLÓ UN CABEZAZO ABAJO DEL ARCO!

Nicolás González levantó un centro a media altura en el área y Macca resolvió con un testazo frontal que se desvió en un rival y se fue por el fondo. Sin embargo, el árbitro cobró saque de arco.

 

86 minutos: doble modificación en Argentina

Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez reemplazaron a Rodrigo De Paul y Nahuel Molina.

 

84 MINUTOS: ¡KOBEL LE TAPÓ UN MANO A MANO A MESSI!

El arquero le contuvo un remate a quemarropa a Leo. La jugada fue invalidada por fuera de juego, pero el 10 partió en la misma línea del último defensor.

 

78 minutos: primer cambio en Argentina

Nicolás González por Nicolás Tagliafico.

 

71 MINUTOS: ¡BREEL EMBOLO, EXPULSADO EN SUIZA!

El delantero, quien arrastraba una amarilla del primer tiempo, simuló una infracción de Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro cobró la falta y amonestó a Paredes, pero fue llamado por el VAR para corregir la decisión porque el volante no lo tocó y el atacante europeo fabricó un contacto inexistente. Debido a esto, le mostró la segunda tarjeta a Embolo y dejó a los europeos con 10 hombres.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

66 MINUTOS: ¡GOL DE SUIZA!

Dan Ndoye se desmarcó de Molina, le entregó la pelota a un compañero, recibió la devolución en el área y resolvió con un disparo cruzado ante Dibu Martínez para convertir el 1-1 en los Estados Unidos.

 

 

65 minutos: nueva contención del Dibu

El guardameta controló un tiro de Xhaka desde afuera del área en dos tiempos.

 

64 minutos: otra aparición fundamental de Emiliano Martínez

El hombre del Aston Villa se arrojó hacia su costado izquierdo para despejar una pelota al córner.

 

59 minutos: buena volada del Dibu Martínez

El marplatense se estiró contra su palo derecho para contener un cabezazo de Embolo con poca potencia.

 

49 MINUTOS: ¡TREMENDA SALVADA DE LICHA MARTÍNEZ!

El defensor realizó una excepcional barrida sobre Dan Ndoye, quien se disponía a rematar frente a Dibu Martínez en el área. De igual manera, la jugada fue anulada por un offside anterior de Breel Embolo.

 

49 minutos: Molina picó el vacío y se equivocó en la resolución

El lateral derecho llegó hasta el fondo y resolvió con un derechazo desviado, a pesar de que tenía la opción de dejar mano a mano a Julián Álvarez con el arquero.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: tramo sin llegadas en los arcos

Suiza toma el protagonismo del encuentro con una Argentina que espera agazapada en su campo.

 

31 minutos: quite clave de Emiliano Martínez para evitar el empate

Dibu cortó justo a tiempo un mano a mano contra Breel Embolo adentro del área y desactivo el avance de los helvéticos.

 

19 minutos: sólida respuesta del Dibu Martínez

El arquero contuvo un remate a distancia de Djibril Sow sin dar rebote.

 

9 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Alexis Mac Allister aprovechó un centro de Lionel Messi desde el córner izquierdo para anticipar a todos en el primer palo y ejecutar un cabezazo cruzado que se filtró en la valla de Gregor Kobel.

 

 

6 minutos: el primer aviso fue suizo

Granit Xhaka finalizó un avance con un disparo muy elevado desde afuera del área.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones de ambos equipos

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.

 

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Djibril Sow, Dan Ndoye y Breel Embolo.

Temas:

Selección Argentina Suiza Mundial
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