¿Llega el veranito de San Juan? Tras un fin de semana frío, comenzará a subir la temperatura en Entre Ríos

Durante gran parte del fin de semana, el frío volvió a hacerse sentir con fuerza en la provincia. Sin embargo, el veranito de San Juan empieza a dar señales de llegada y promete modificar el escenario meteorológico en Entre Ríos. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales modelos de pronóstico, el cambio comenzará a percibirse desde el miércoles, cuando las temperaturas iniciarán un ascenso sostenido que se extenderá hacia el cierre de la semana.

Este domingo se presenta con condiciones típicamente invernales. La jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado, una temperatura mínima cercana a los 6 grados y una máxima que apenas alcanzará los 15°C. El ambiente seguirá siendo fresco durante buena parte del día, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

La estabilidad atmosférica continuará predominando sobre el centro del país y, si bien el frío persistirá durante las primeras horas de la mañana, los especialistas anticipan que el ingreso de una masa de aire más templado comenzará a modificar el panorama desde mediados de la semana.

El veranito de San Juan hará subir el termómetro

Los modelos meteorológicos coinciden en señalar que el ascenso térmico será notable entre el miércoles y el viernes. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, las temperaturas se ubicarán entre 8 y 12 grados por encima de los valores normales para esta época del año en una amplia región que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires.

Foto: Archivo Elonce.

En Paraná y localidades cercanas, el miércoles la temperatura máxima alcanzaría los 21°C, mientras que el jueves se espera un salto aún más importante, con registros cercanos a los 25°C y una mínima de alrededor de 10°C. El viernes sería el día más cálido de la semana, con una máxima estimada de 26°C, valores poco habituales para pleno invierno.

Este comportamiento responde a la presencia de un flujo de aire cálido proveniente del norte del país, una situación que suele favorecer la aparición de períodos templados durante la estación fría. Aunque popularmente se lo conoce como "veranito de San Juan", estos eventos pueden presentarse algunos días después de la fecha tradicional y generan una sensación térmica mucho más agradable en comparación con las jornadas previas.

Sin lluvias a la vista y con preocupación para el campo

Pese al esperado alivio térmico, las lluvias continúan siendo la gran ausencia sobre la región. Las últimas actualizaciones del modelo ECMWF muestran acumulados inferiores a los 5 milímetros para el centro del país, un volumen considerado insuficiente para mejorar las condiciones hídricas de los suelos.

Esta situación mantiene la preocupación entre los productores agropecuarios, ya que la falta de precipitaciones prolonga el déficit de humedad en distintas zonas productivas. Si bien la disminución del riesgo de heladas representa una noticia positiva para algunos cultivos, la persistencia de humedad ambiental y la presencia de nubosidad baja dificultan el secado de los lotes y retrasan diversas tareas rurales.

Foto: Archivo Elonce.

Además, el prolongado mojado de las hojas puede favorecer la aparición de enfermedades en determinados cultivos, obligando a extremar los monitoreos durante los próximos días.

Atención a las nieblas durante las primeras horas

Otro fenómeno que seguirá presente será la formación de bancos de niebla y neblinas, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La combinación de elevada humedad, poco viento y temperaturas bajas favorece la reducción de la visibilidad, un aspecto que requiere especial precaución para quienes deban circular por rutas y caminos.

Foto: Archivo Elonce.

Los especialistas recomiendan disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos y utilizar correctamente las luces bajas y antiniebla cuando la visibilidad se vea comprometida. Siempre que sea posible, postergar unas horas el inicio de un viaje puede ser una decisión más segura.

Con este panorama, Entre Ríos se prepara para dejar atrás varios días de intenso frío y recibir un período de temperaturas mucho más agradables. Aunque el veranito de San Juan traerá tardes templadas que invitarán a disfrutar del aire libre, la falta de lluvias y las persistentes nieblas recuerdan que el invierno todavía tiene mucho por decir.