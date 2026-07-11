El tiempo en Entre Ríos: anuncian un fin de semana estable y sin lluvias

El tiempo en Entre Ríos se mantendrá estable durante todo el fin de semana, con temperaturas frescas durante las primeras horas del día, nubosidad variable y sin probabilidades significativas de precipitaciones. Las condiciones permitirán desarrollar actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Para este sábado se espera una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado. De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas se mantendrán bajas durante la mañana y ascenderán moderadamente por la tarde, sin lluvias previstas.

La estabilidad también será protagonista durante la noche, un dato especialmente esperado por quienes planean reunirse para seguir el partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Cómo estará el tiempo durante Argentina-Suiza

El encuentro comenzará este sábado a las 22, hora argentina, y para ese momento se espera una noche fresca en Paraná y buena parte de Entre Ríos, sin precipitaciones que compliquen reuniones o actividades previstas para acompañar el partido. Argentina buscará ante Suiza un lugar en las semifinales del torneo.

Las temperaturas descenderán progresivamente después de la tarde, por lo que quienes tengan previsto reunirse al aire libre deberán tener en cuenta el ambiente frío propio de la noche invernal.

Para el domingo continuará un panorama similar. Se espera cielo parcialmente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 15 grados en Paraná y sin cambios importantes en las condiciones meteorológicas.

El sol ganará protagonismo desde el lunes

El comienzo de la próxima semana traerá una mayor presencia del sol. Para el lunes se prevé una jornada principalmente soleada en Paraná, con temperaturas que podrían ubicarse entre los 7 y los 16 grados.

El martes continuará el tiempo estable, aunque con intervalos de nubes y sol y un leve ascenso térmico, con una máxima prevista cercana a los 18 grados.

De esta manera, Entre Ríos atravesará varios días sin lluvias y con condiciones meteorológicas estables, desde este sábado y durante el inicio de la próxima semana.