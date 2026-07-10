Mutilación de bovinos: hallaron una vaca con extraños cortes en un campo de Nogoyá

Un nuevo caso de mutilación de bovinos fue reportado en un establecimiento rural cercano a Hernández. El productor aseguró que el animal presentaba cortes precisos y que no había rastros que permitieran determinar qué ocurrió.
Mutilación de bovinos volvió a generar preocupación entre productores rurales entrerrianos luego de que una vaca fuera hallada con extraños cortes en la cabeza en un campo ubicado a unos dos kilómetros de Hernández, en el departamento Nogoyá. El hecho ocurrió el jueves por la mañana y fue dado a conocer por el propietario del establecimiento, quien aseguró que el animal presentaba lesiones de características similares a otros casos registrados en distintos puntos del país y que, hasta el momento, no tienen una explicación concluyente.
Según relató el productor, la vaca fue encontrada junto a otros animales del rodeo que no presentaban ningún tipo de lesión. Además, indicó que en el lugar no observaron huellas, rastros de vehículos ni otros indicios que permitieran establecer la presencia de personas o determinar qué pudo haber provocado las mutilaciones.
Las imágenes difundidas muestran lesiones localizadas en la cabeza del animal, con cortes de apariencia precisa y la ausencia de algunos tejidos, una situación que volvió a despertar interrogantes entre los productores de la región.
Un caso que llamó la atención de otros productores
El propietario del establecimiento, identificado como Ezequiel, explicó que decidió hacer público el episodio luego de la sorpresa que les provocó el hallazgo.
«A nosotros nos llamó mucho la atención pero una vez que lo di a conocer, mucha gente se comunicó para decirnos que les pasó o han visto lo mismo», expresó a Informe Litoral.
El productor sostuvo que, tras compartir lo sucedido, recibió mensajes de otras personas vinculadas al sector agropecuario que aseguraron haber observado situaciones similares en diferentes establecimientos rurales.
Los casos de mutilaciones de animales, especialmente bovinos, se registran desde hace años en distintas provincias argentinas y suelen generar incertidumbre debido a las particulares características que presentan las lesiones.
Las características de las lesiones
De acuerdo con el testimonio del productor, la vaca presentaba cortes definidos en la cabeza y la ausencia de un ojo y de la lengua.
Según explicó, la lengua había sido extraída mediante un corte profundo, mientras que el resto del animal no evidenciaba lesiones compatibles con ataques de depredadores o maniobras de faena clandestina.
«Claramente esto no fue una persona porque la carne está intacta y tampoco se ven signos de golpes, disparos u otra cosa que haga pensar que fue cuatrerismo», indicó.
Hasta el momento no trascendió la realización de pericias sobre el animal ni una explicación oficial acerca del origen de las lesiones. Mientras tanto, el episodio volvió a instalar el debate sobre este tipo de hechos, que periódicamente son reportados por productores rurales y cuyas causas continúan sin una respuesta definitiva.