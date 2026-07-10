Pensión de Cristina Kirchner: el Gobierno aplicará descuentos sobre el beneficio

La pensión de Cristina Kirchner volverá a abonarse por una medida cautelar de la Justicia, aunque el Gobierno nacional confirmó que aplicará descuentos por distintos conceptos y mantendrá la apelación ante la Corte Suprema.
Pensión de Cristina Kirchner volvió a quedar en el centro del debate luego de que el Gobierno nacional confirmara que aplicará descuentos sobre el beneficio previsional que la ex presidenta comenzará a percibir nuevamente por decisión de la Justicia. Si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que cumplirá con la medida cautelar que ordenó restablecer el pago, el Poder Ejecutivo adelantó que reducirá el monto mediante deducciones y continuará impulsando recursos judiciales para revertir esa resolución.
La ANSES comunicó que Cristina Fernández de Kirchner percibirá a partir de agosto una asignación mensual bruta de $15.683.154,06, en cumplimiento de la resolución judicial vigente.
Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que el monto efectivo será menor debido a una serie de descuentos que comenzarán a aplicarse sobre ese beneficio.
Qué descuentos aplicará el Gobierno
Uno de los cambios anunciados consiste en la eliminación del adicional por zona austral que hasta ahora integraba el haber previsional de la ex mandataria.
La decisión fue fundamentada en que Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por lo tanto, el Ejecutivo considera que ya no corresponde el pago de ese complemento.
Además, el Gobierno informó que comenzará a descontar $3.136.630,81 por mes hasta completar un total de $660.052.338,87, suma que entiende fue percibida de manera indebida durante años.
A esas deducciones se agregan las retenciones correspondientes a los aportes para la obra social y al impuesto a las ganancias, conceptos que también reducen el monto neto que finalmente recibirá la ex presidenta. De esta manera, el beneficio previsional volverá a pagarse, aunque con un importe inferior al inicialmente informado por la ANSES.
La cautelar que restableció el beneficio
El restablecimiento del pago se produjo luego de que la Justicia dictara una medida cautelar favorable a Cristina Kirchner. En cumplimiento de esa resolución, la ANSES notificó que volverá a abonar provisoriamente uno de los beneficios previsionales especiales que la ex mandataria percibía hasta noviembre de 2024.
Ese beneficio había sido suspendido luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad.
Hasta ese momento, Cristina Kirchner cobraba dos asignaciones previstas por la Ley 24.018, una correspondiente a su condición de ex presidenta y otra como pensión derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
Ambos ingresos habían sido dados de baja tras la condena judicial, decisión que posteriormente fue cuestionada en los tribunales.
La disputa continúa en la Corte Suprema
Aunque el organismo previsional aceptó cumplir con la cautelar, el Gobierno aclaró que la controversia judicial continúa abierta. La ANSES ratificó que mantiene vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la resolución que ordenó restablecer el beneficio.
Desde el Ejecutivo sostienen que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen previsional de carácter especial debido a la existencia de una condena firme por delitos contra la administración pública.
En esa línea, el Ministerio de Capital Humano continúa impulsando la apelación ante el máximo tribunal del país para que se deje sin efecto la medida cautelar. El argumento oficial señala que la Ley 24.018 concibe las asignaciones para ex presidentes y ex vicepresidentes como un reconocimiento vinculado al "honor, mérito y buen desempeño en el cargo", condiciones que el Gobierno considera incompatibles con una condena firme por corrupción.
Mientras la Corte Suprema analiza los planteos presentados, la pensión de Cristina Kirchner volverá a abonarse desde agosto, aunque con las deducciones anunciadas por el Gobierno nacional y bajo un escenario judicial que aún permanece abierto.