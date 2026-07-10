Comprar motos en 24 cuotas: cuáles son las opciones y cómo acceder

Comprar motos en 24 cuotas es una de las alternativas que ofrecen entidades bancarias para facilitar el acceso a distintos modelos. Los planes contemplan cuotas fijas, diferentes plazos de financiación y opciones para motos de variadas cilindradas.
Comprar motos en 24 cuotas se consolidó como una de las principales alternativas de financiamiento para quienes buscan acceder a un motovehículo sin realizar un pago de contado. En un contexto de crecimiento sostenido del mercado, distintas entidades bancarias ampliaron sus líneas de crédito con planes de cuotas fijas y plazos que llegan hasta los dos años, e incluso a seis años en algunos casos. Entre las propuestas más consultadas figuran los programas impulsados por el Banco Nación y otras opciones de financiamiento disponibles para distintos modelos y cilindradas.
El incremento en las ventas de motocicletas durante el primer semestre del año impulsó una mayor competencia entre fabricantes, concesionarias y entidades financieras, que buscan atraer compradores mediante cuotas previsibles y montos accesibles.
Uno de los programas más elegidos continúa siendo el plan Mi Moto del Banco Nación, que permite financiar la compra con tarjeta Visa y conocer de antemano el valor de cada cuota durante toda la vigencia del crédito.
Cuáles son las motos que pueden financiarse en 24 cuotas
Dentro de las alternativas vigentes, el Banco Nación ofrece un esquema de 24 cuotas fijas con un Costo Financiero Total (CFT) del 41%, destinado a diferentes modelos disponibles en concesionarias adheridas.
Entre las opciones se encuentra la Gilera Smash Full, cuyo precio de lista es de $2.500.000. Mediante este plan, puede adquirirse con 24 cuotas fijas de $160.622, lo que representa un monto total financiado de $3.854.931. Otra alternativa es la Benelli TNT 15, con un valor de $4.100.000, financiable en 24 cuotas de $239.473,03, alcanzando un total de $5.747.352.
Para quienes buscan motos de mayor cilindrada, también figuran la Hero XPULSE 200 4V, con un precio de $6.645.360 y cuotas de $388.142,57, y la KOVE 400 X, cuyo valor asciende a $11.879.900, con pagos mensuales de $693.881,88 durante dos años. Además de estos modelos, el programa contempla motocicletas que abarcan un amplio rango de cilindradas, desde 110 cc hasta 800 cc.
También hay planes de hasta 72 cuotas
Otra de las opciones disponibles es el financiamiento de largo plazo que ofrece el Banco Nación, con créditos de hasta 72 meses y un CFT del 60,7%.
Entre los modelos incluidos aparece la Motomel Blitz One Full 110, cuyo precio es de $2.302.440. En este caso, las cuotas varían según el plazo elegido: 36 cuotas de $126.887,47, 48 cuotas de $112.927,49, 60 cuotas de $105.340,47 o 72 cuotas de $100.859,66.
También forma parte del programa la KTM 200, con un precio de $7.534.000, financiable en 36 cuotas de $415.242,83, 48 de $369.558,39, 60 de $344.729,66 o 72 cuotas de $330.066,10.
La posibilidad de elegir diferentes plazos permite que cada comprador adapte el financiamiento a sus necesidades, aunque el costo total del crédito aumenta a medida que se extiende el período de pago.
Crecen las ventas de motos en Argentina
La expansión de las alternativas de crédito coincide con un fuerte crecimiento del mercado de motovehículos durante 2026. Según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante junio se patentaron 68.390 motos, lo que representó un incremento interanual del 42,3% respecto del mismo mes del año pasado, cuando se habían registrado 48.052 unidades.
En el acumulado del primer semestre se patentaron 440.190 motovehículos, cifra que marcó un crecimiento del 43,8% frente a las 306.109 unidades registradas en igual período de 2025.
En cuanto al ranking de marcas, Honda mantuvo el liderazgo con 13.501 unidades patentadas, seguida por Keller, con 8.301, y Gilera, con 8.137. Más atrás se ubicaron Motomel, con 8.013, y Corven, con 6.014.
Entre los modelos más vendidos, la Keller KN 110-8 encabezó el listado con 7.336 patentamientos, seguida por la Honda Wave 110S (7.113), la Gilera Smash (5.913), la Motomel B110 (4.653) y la Corven Energy 110 (3.797), consolidando el predominio de las motocicletas de baja cilindrada en el mercado argentino.