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Economía

Los fondos de Nación a las provincias cayeron 61,8% en el primer semestre: Entre Ríos, de las más beneficiadas

Los giros no automáticos de la Nación registraron una caída interanual del 61,8% durante el primer semestre de 2026. Pese al fuerte recorte, Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos recibieron.

10 de Julio de 2026
Fondos distribuidos.
Fondos distribuidos.

Los giros no automáticos de la Nación registraron una caída interanual del 61,8% durante el primer semestre de 2026. Pese al fuerte recorte, Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos recibieron.

Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional envió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron una caída superior al 60% durante el primer semestre de 2026, marcando el peor desempeño desde 2005, según un informe de Politikon Chaco.

 

Entre enero y junio, los envíos discrecionales totalizaron $639.589 millones, lo que representó una contracción interanual del 61,8%. El registro solo superó al de 2024, considerado el más bajo de las últimas dos décadas.

 

En junio la caída fue del 87,7%

 

Solo durante junio, las transferencias alcanzaron los $48.300 millones, con una baja interanual del 87,7% respecto del mismo mes de 2025.

La provincia de Buenos Aires fue la principal receptora de recursos, con $13.159 millones, equivalente al 27,2% del total. Le siguieron Corrientes, con $5.104 millones (10,4%), y Santa Fe, con $4.583 millones (9,5%).

 

En el extremo opuesto se ubicaron Río Negro ($349 millones), La Pampa ($303 millones) y La Rioja ($161 millones), todas con una participación inferior al 1%.

 

Solo tres provincias crecieron

 

El informe señaló que únicamente San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%) mostraron incrementos interanuales en junio.

No obstante, la consultora aclaró que esos aumentos se explican por una base de comparación muy baja y que ninguna de esas jurisdicciones recibió más de $600 millones.

 

Por el contrario, 21 provincias registraron caídas. Mendoza presentó el descenso más moderado (-7,8%), mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA sufrieron bajas superiores al 90%.

 

Entre Ríos, entre las provincias que más fondos recibieron

 

En el acumulado del primer semestre, Buenos Aires concentró el 20,2% de los fondos enviados por la Nación.

 

Detrás se ubicaron CABA (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%).

En el otro extremo, La Rioja y San Luis reunieron apenas el 0,5% del total entre ambas.

 

A qué se destinaron los recursos

 

Durante junio, el principal programa financiado mediante transferencias discrecionales fue la Universalización de la Jornada Extendida, que absorbió $24.460 millones, equivalentes al 51% del total.

 

Le siguieron el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD), con $4.985 millones (10%), y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, con $4.000 millones (8%).

 

En el acumulado semestral, la Universalización de la Jornada Extendida también encabezó la distribución, con $159.878 millones (25% del total), seguida por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con $121.000 millones (19%), y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, con $119.167 millones (19%).

Temas:

recortes fondos a provincias transferencias discrecionales
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