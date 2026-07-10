Los fondos de Nación a las provincias cayeron 61,8% en el primer semestre: Entre Ríos, de las más beneficiadas

Los giros no automáticos de la Nación registraron una caída interanual del 61,8% durante el primer semestre de 2026. Pese al fuerte recorte, Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos recibieron.
Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional envió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron una caída superior al 60% durante el primer semestre de 2026, marcando el peor desempeño desde 2005, según un informe de Politikon Chaco.
Entre enero y junio, los envíos discrecionales totalizaron $639.589 millones, lo que representó una contracción interanual del 61,8%. El registro solo superó al de 2024, considerado el más bajo de las últimas dos décadas.
En junio la caída fue del 87,7%
Solo durante junio, las transferencias alcanzaron los $48.300 millones, con una baja interanual del 87,7% respecto del mismo mes de 2025.
La provincia de Buenos Aires fue la principal receptora de recursos, con $13.159 millones, equivalente al 27,2% del total. Le siguieron Corrientes, con $5.104 millones (10,4%), y Santa Fe, con $4.583 millones (9,5%).
En el extremo opuesto se ubicaron Río Negro ($349 millones), La Pampa ($303 millones) y La Rioja ($161 millones), todas con una participación inferior al 1%.
Solo tres provincias crecieron
El informe señaló que únicamente San Luis (101,3%), Jujuy (6,6%) y Chubut (5,8%) mostraron incrementos interanuales en junio.
No obstante, la consultora aclaró que esos aumentos se explican por una base de comparación muy baja y que ninguna de esas jurisdicciones recibió más de $600 millones.
Por el contrario, 21 provincias registraron caídas. Mendoza presentó el descenso más moderado (-7,8%), mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y CABA sufrieron bajas superiores al 90%.
Entre Ríos, entre las provincias que más fondos recibieron
En el acumulado del primer semestre, Buenos Aires concentró el 20,2% de los fondos enviados por la Nación.
Detrás se ubicaron CABA (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%).
En el otro extremo, La Rioja y San Luis reunieron apenas el 0,5% del total entre ambas.
A qué se destinaron los recursos
Durante junio, el principal programa financiado mediante transferencias discrecionales fue la Universalización de la Jornada Extendida, que absorbió $24.460 millones, equivalentes al 51% del total.
Le siguieron el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (AFD), con $4.985 millones (10%), y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, con $4.000 millones (8%).
En el acumulado semestral, la Universalización de la Jornada Extendida también encabezó la distribución, con $159.878 millones (25% del total), seguida por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con $121.000 millones (19%), y las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, con $119.167 millones (19%).