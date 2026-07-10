El Plan Remediar sufrió un recorte del 72% y entregó 52% menos tratamientos

El presupuesto destinado al Plan Remediar registró una caída real del 72% desde 2023, mientras que la cantidad de tratamientos entregados se redujo un 52% en los últimos tres años, según un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

El trabajo sostiene que el Gobierno de Javier Milei destinó en 2026 un total de $36.054 millones al programa, una reducción que, medida a valores constantes, representa un recorte del 72% respecto de la ejecución presupuestaria de 2023, publicó Chequeado.

Cambios en el programa

En marzo de 2026, durante una reunión del Consejo Federal de Salud, el director nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, anunció una reestructuración del programa con el objetivo de "redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y garantizar una mayor eficiencia". Sin embargo, organizaciones y funcionarios provinciales sostuvieron que la medida derivó en un proceso de desabastecimiento de un programa que funcionó de manera ininterrumpida durante más de 20 años.

Creado en 2002, tras la crisis económica de 2001, el Plan Remediar fue diseñado para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales, como antibióticos, antihipertensivos y corticoides, mediante su distribución en centros de salud y hospitales públicos.

Menos tratamientos y menos medicamentos

El informe del CIIPS indicó que los tratamientos dispensados pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una disminución del 52%.

Según el estudio, las compras realizadas en 2023 permitieron sostener el abastecimiento durante parte de 2024 y 2025, aunque advirtió que el impacto comenzó a reflejarse con mayor fuerza este año.

También señaló que el vademécum del programa, que incluía 75 principios activos en 99 presentaciones farmacéuticas, se reduciría progresivamente hasta quedar conformado únicamente por tres medicamentos cardiovasculares.

Además, la cantidad de botiquines enviados a centros de salud cayó de entre 3 y 5 unidades por cada 100 habitantes a apenas 1 unidad por cada 100 habitantes. El informe advirtió que de los 8.100 centros de salud que recibían botiquines, solo 800 continuarían recibiéndolos hasta septiembre.

Los pacientes más afectados

La investigadora del CIIPS Camila Volij sostuvo que los recortes impactan especialmente sobre los sectores más vulnerables. Entre los grupos afectados mencionó a niños que dejarían de recibir antibióticos, analgésicos y antifebriles; embarazadas que podrían quedarse sin suplementos de hierro; pacientes con diabetes, hipotiroidismo y EPOC; además de personas con infecciones agudas.

Diferencias entre provincias

El informe también reflejó una situación dispar entre las provincias. La caída en los tratamientos entregados entre 2024 y 2025 fue desde el 2,3% en Río Negro hasta el 72,4% en Chaco.

Según el CIIPS, las jurisdicciones más afectadas son Chaco, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Misiones, donde existe una mayor proporción de población que depende exclusivamente del sistema público de salud.

El estudio agregó que algunas provincias lograron compensar parcialmente el faltante con recursos propios o mediante laboratorios públicos, mientras que otras enfrentan mayores dificultades por sus limitaciones fiscales.